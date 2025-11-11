Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Potenciální ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce totiž ve vedení vlivné instituce novou krev.
"Připravujeme jednu zásadní změnu, která se dotkne hlavně Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta má na trhu dominantní 60procentní podíl, takže cokoliv udělá, má velký dopad," přiznal Adam Vojtěch v jednom z předvolebních rozhovorů pro Aktuálně.cz.
Nyní na přímý dotaz, jestli bude chtít v čele pojišťovny vidět i novou tvář, dodal: "Možné je všechno, uvidíme. Stát se může ledacos."
Víc k tomu ale prozradit nechtěl. "V tuto chvíli bych to nerad komentoval, ještě ani nemáme vládu," řekl Vojtěch. Vyjádřit se odmítl i k tomu, kdo by mohl dosavadního šéfa VZP nahradit.
Z farmabyznysu do pojišťovny
Podle informací Aktuálně.cz je přitom ve hře dokonce několik jmen.
Hlavní favoritkou má být Irena Storová - bývalá ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dnes vede Asociaci provozovatelů lékárenských sítí, která sdružuje největší lékárenské řetězce v Česku. Spolupracuje tedy hlavně se sítí lékáren Dr. Max a Benu.
Storová svou nominaci na lukrativní post ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. "Vůbec to nebudu komentovat," odpověděla na otázku, jestli je taková nabídka na stole a jestli se ji chystá přijmout.
Do čela VZP by mohl zamířit i někdejší náměstek této pojišťovny z dob předchozí vlády Andreje Babiše David Šmehlík. Dnes pracuje jako poradce hnutí ANO v oblasti zdravotnictví. "V tuto chvíli sice ještě tak daleko nejsme, ale pokud by taková nabídka přišla, tak bych ji přijal," řekl.
Možností je ale podle něj víc, hledat se bude i nový šéf druhé největší Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. "Připraven jsem proto na vícero variant," řekl.
Spekuluje se i o řediteli České asociace farmaceutických firem a exnáměstkovi ministra zdravotnictví Filipovi Vrubelovi. Ten ale na dotaz Aktuálně.cz neodpověděl.
Problematické vazby
Samotný šéf pojišťovny Zdeněk Kabátek reagoval na informace o možném odvolání stoicky.
"Prozatím o tom se mnou nikdo nemluvil," řekl a dodal: "S podobnými snahami ale musí každý ředitel pojišťovny počítat. Pan ministr si může prostřednictvím svých lidí ve správní radě, které si tam nanominuje, o takovou výměnu říct. To nelze rozporovat."
Pokud se navíc členové správní rady o "svržení" Kabátka pokusí, nebude to poprvé. Židle už se pod ním kývala dokonce několikrát. Jako důvod vždy radní uváděli jeho "problematické vazby".
Třeba v roce 2015 se části tehdejších radních nelíbilo, že se Kabátek mohl podílet na předražených nákupech do českých nemocnic, které odkryl audit ministerstva financí.
V době, kdy se přístroje do nemocnic pořizovaly, totiž seděl Kabátek na ministerstvu zdravotnictví, které nákupy organizovalo. Jako ředitel přímo řízených organizací měl pod palcem právě fakultní nemocnice.
Zastání u politiků
Později se k tomuto "škraloupu" přidala i skutečnost, že se jeho jméno objevilo i v zápiscích odsouzeného exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého.
Kabátek se podle nich s Dbalým pravidelně scházel a hovořil s ním o detailech tendrů vyšetřovaných protikorupční policií. Podle Dbalého zápisků se dokonce angažoval v podezřelých tendrech nemocnice.
V současnosti některým radním vadí i to, že je VZP v hledáčku kriminalistů kvůli podezřelým IT zakázkám.
Kabátek ale prozatím všechny pokusy o odvolání ustál. Jeho odpůrci nikdy nenašli ve třicetičlenné správní radě pojišťovny - složené převážně z politiků - většinu. Správní rada, která má za úkol mimo jiné právě odvolat a jmenovat ředitele VZP, Kabátka vždycky podržela.
Bez politických vazeb
I to by se ale mohlo změnit. Adam Vojtěch chce totiž správní radu VZP "odpolitizovat". V dozorčích orgánech už by podle něj neměli sedět žádní poslanci, ale zástupci pacientů a zaměstnavatelů.
"Slibujeme si od toho větší nezávislost. Správní a dozorčí rada VZP už nebudou politické orgány. Budou víc hájit zájmy těch, kdo celý systém platí," vysvětlil.
Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by to umožnila, chce Vojtěch připravit v první polovině příštího roku. "Do konce příštího roku by to proto mohlo být reálně schválené," řekl.
Do té doby chce prosadit alespoň to, aby ve správní radě neseděli lidé ve střetu zájmů, Tedy zástupci jakéhokoliv zdravotnického zařízení, které má smlouvu s VZP. "To lze uskutečnit i bez změny zmíněného zákona," uzavřel Vojtěch.