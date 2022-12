Rok očima fotografa Aktuálně.cz. Zaminovaná pláž, smrtelná tlačenice i výbuch granátu

Jižní Korea v pondělí nasadila do akce stíhačky a bojové vrtulníky a vypálila varovné výstřely poté, co se v jejím vzdušném prostoru objevilo vícero severokorejských bezpilotních letounů. S odvoláním na jihokorejskou armádu o tom informují světové zpravodajské agentury. Podle AP je to poprvé od roku 2017, co jihokorejský vzdušný prostor narušily drony ze severu.

Jihokorejský sbor náčelníků štábu oznámil, že přes hranici mezi dvěma částmi Korejského poloostrova v pondělí přeletělo několik bezpilotních letounů. Podle jihokorejské agentury Jonhap k nim byly následně vyslány stíhačky a vrtulníky. Další podrobnosti o incidentu nebyly ihned známé.

Střet přichází na konci roku, který přinesl nový nárůst napětí mezi KLDR a Jižní Koreou. Pchjongjang letos provedl rekordní počet raketových testů, přičemž totalitní režim odpálil i interkontinentální balistické střely. Poslední test dvou raket byl hlášen v pátek.