Revoluce v soudních kauzách. Ministerstvo koupí systém proti manipulaci s výpověďmi

Resort ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) připravuje důležitou změnu, která by měla přispět k hladšímu vyřizování kauz u soudů. Ministerstvo pořídí systém na přepis veškerého mluveného slova při jednáních. Výpovědi obžalovaných a dalších aktérů případů se tak zanesou do protokolu automaticky, už to nutně nebude starostí soudních úřednic. Technologie by také měla bránit manipulacím.

Soudce Městského soudu v Praze Alexander Sotolář byl předsedou senátu do léta 2020. Tehdy o funkci přišel jako trest za to, jak vedl kauzu Opencard. Tato plastová kartička měla poskytovat obyvatelům Prahy několik služeb. Někdejší pražské radní v čele s bývalým primátorem Tomášem Hudečkem odsoudil Sotolář kvůli organizaci zakázky na prodloužení služby za zneužití pravomoci úřední osoby.

Přitom manipuloval s přepisy výpovědí přednesenými v soudní síni tak, aby vyzněly v neprospěch obžalovaných. Zjistili to jejich advokáti poté, co porovnali protokoly se zvukovým záznamem svědectví uloženém na kompaktním disku. Nově určená soudkyně nakonec obžalované pravomocně očistila.

Obdobné případy by se mohly stát minulostí. Ministerstvo spravedlnosti koupí licenci k technologii, která bude převádět mluvenou řeč pronesenou soudcem, žalobcem či obžalovanými nebo svědky do písemné podoby automaticky. Podle představ resortu by soudní úředníci do protokolu měli doplňovat nejvýš interpunkci. V důsledku toho se vliv lidského faktoru minimalizuje. Systém se pořídí a zavede příští rok.

Z Národního plánu obnovy

"Zvuk je převeden do textového řetězce a ten je následně podroben dalšímu zpracování, například doplnění háčků nebo čárek. V případě přepisu zvukového záznamu se bude jednat o přepis doslovný. Předpokládáme, že primárně poskytneme soudním úředníkům nástroj, který zjednoduší jejich rutinní práci a sníží prostor pro potenciální lidskou chybu," řekl Aktuálně.cz mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Ministr Blažek chce návrh předložit vládě tuto středu. Zakoupení licence k technologii vyjde na 19,7 milionu korun bez DPH, náklady se platí z Národního plánu obnovy kompletně financovaného z evropských dotací. Plán zahrnuje peníze v celkové výši 180 miliard korun, což je největší přísun unijních dotací v historii České republiky.

"Výhodou to bude hlavně pro účastníky řízení. Doposud to měla na starosti protokolující úřednice, která nemohla stihnout zaznamenat všechno. Navíc se naráželo na problémy, co je přesné nebo nepřesné. Tohle by mělo opadnout," řekl Aktuálně.cz prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Shodou okolností to byl on, kdo na již jmenovaného soudce Sotoláře podal kárnou žalobu.

Pilotní projekt začal už roku 2020

Podstata technologie zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že se jí "protáhne" zvukový záznam z kompaktního disku. Výstupem bude doslovný písemný přepis. Systém se coby pilotní projekt na několika vybraných soudech testuje už od roku 2020. Protože se osvědčil, v průběhu příštího roku se začne šířit do všech 78 soudních instancí v Česku.

"Primárním impulsem pro realizaci takového projektu byla poptávka ze strany soudů, které by tímto způsobem mohly alespoň částečně nahradit své omezené kapacity v personálním obsazení administrativních pracovníků, a to zejména v souvislosti s vyhotovováním protokolů a přepisů soudních jednání," poznamenal k projektu mluvčí resortu Řepka.

Podobně uvažuje také prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Díky systému předpokládá zrychlení vyřizování kauz. Upozorňuje především na složité případy hospodářské trestné činnosti, kde je hodně obžalovaných, desítky jednacích dní a následně dlouhé čekání na vyhotovení přepisů.

"Protokolující úřednice jsou navíc vyškolené na tvorbu dalších soudních písemností, které soud účastníkům řízení rozesílá. Dnes to zařizují asistenti soudců a vyšší soudní úředníci. Nicméně díky tomuto systému to mohou zastat právě protokolující úřednice a oni budou mít ulehčeno pro svou další práci," vysvětluje soudce Vávra.

Opencard nebyla jediná

"Protokolující úřednice to nepíše slovo od slova, ale jen podstatné věci. Dost často se z naší strany vznášely námitky, že to podstatné zachycené není, nebo že zazněl opak. Čili pokud to bude slovo od slova, tak pro strany řízení to bude lepší v tom, že to bude autentické," řekl Aktuálně.cz zkušený trestní advokát Tomáš Gřivna.

Na druhou stranu přemýšlí nad možnými slabinami technologie. Jednak kvůli tomu, že bude zaznamenávat vše řečené, čili protokoly se mohou podle něj stát neúměrně dlouhými a orientace v nich může být složitější. Za druhé může stejný problém nastat při rozlišení podstatných sdělení v přepisu od méně významných.

Ministerstvo spravedlnosti se navíc chystá pořídit za 10 milionů korun - taktéž z Národního plánu obnovy - centrální úložiště pro všechny pořízené zvukové záznamy z jednání. Půjde o dvě velká datová pole, která budou umístěna v budově resortu. Záznamy tam budou aktérům kauz a dalším oprávněným lidem k dispozici. Tento návrh předloží ministr spravedlnosti v příštích týdnech.

V úvodu zmíněný soudce Alexander Sotolář obdobným způsobem jako v kauze Opencard selhal už dříve. Jak popsalo Aktuálně.cz, dvěma úředníkům z ministerstva vnitra vyměřil podmínky za údajné překročení limitu na náklady pro právní služby. Původní výpovědi svědků v jejich prospěch přepsal v jejich neprospěch. Vrchní soud v Praze jeho rozsudek zrušil a oba muže pravomocně osvobodil.