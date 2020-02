Ptákem roku 2020 je jiřička. Současné stavební úpravy pro ni mohou být smrtící

Společenský pták, který již po tisíce let žije s člověkem v souladu. Tedy tak tomu bylo až do současnosti, kdy soužití získává trhliny. Jiřičce obecné ubývá vhodné životní prostředí a to zejména vlivem stavebních úprav a zásahů do sídlišť. Právě na to chtějí upozornit čeští ornitologové, kteří jiřičku obecnou vyhlásili Ptákem roku 2020.