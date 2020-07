Ptáci padající z nebe, paprsky smrti a uvařené mozky. Objasňujeme 13 mýtů o 5G sítích

"Nejsme sami. Že 5G sítě mohou způsobit rakovinu, připouštějí v oficiálních dokumentech i evropské a světové instituce," zaznívá občas v diskusích na sociálních sítích. Nejčastěji s odkazem na seznam karcinogenů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), na který se instituce zpravidla odvolávají.

A znovu je na tomto tvrzení zlomek pravdy, alespoň pro neodborné oko. Radiová elektromagnetická pole - třeba taková, která kolem sebe šíří právě anténa mobilního vysílače - totiž agentura skutečně ve zmíněném seznamu řadí do kategorie 2B - potenciálně karcinogenní pro člověka.

To posiluje obavy řady lidí z neblahých dopadů tohoto záření. Název této kategorie ale vyznívá hůře, než co ve skutečnosti znamená. "Pro laika je to možná trochu nešťastně formulované a těžko čitelné," připouští šéf Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření Lukáš Jelínek. Vysvětluje, že IARC řadí všechny látky do pěti kategorií, od jedničky přes 2A a 2B až po čtyřku.

Jedničku mají látky, u kterých si je odborná veřejnost naprosto jistá, že jde o karcinogen a je to vědecky prokázané. Do první kategorie tak například, když zůstaneme u záření, spadá to ultrafialové. Fakt, že jsou rádiové elektromagnetické vlny v kategorii 2B, už je ale méně varovný. "Víceméně to říká, že existují nějaké studie, které popisují karcinogenní potenciál, ale nebyly replikovány ani potvrzeny. Je to velmi slabá kategorie, do které spadá ledacos," vysvětluje Jelínek. Jen pro představu - do stejné škatulky organizace řadí i třeba rostliny aloe vera nebo ginkgo biloba.

"Je to i vedlejší produkt dnešní vědecké inflace, kdy vědeckých článků vzniká ohromné množství a některé z nich nejsou napsány s dostatečnou vědeckou skepsí a skepticky nejsou ani recenzovány. I tyto články však stačí na to, aby se mohl daný agens zařadit do kategorie 2B," říká Jelínek.

Úplně jinou věcí by podle něj bylo zařazení zmíněných záření do kategorie 2A. "To už by byl pravděpodobný karcinogen a znamenalo by to, že máme dostatek indicií, které takové tvrzení potvrzují. Od jedničky nás pak dělí to, že ještě detailně neznáme mechanismus působení. Když znáte všechno, zařadíte to do jedničky a nikdo už se o tom nebaví," dodává Jelínek.

Jen pro úplnost, do třetí kategorie spadají látky a jevy, které nebyly v tomto smyslu vědecky zkoumány. Do kategorie čtvrté ty, u kterých je karcinogenní vliv s velkou pravděpodobností vyloučen. I u čtvrté kategorie se tak znovu vracíme k přístupu vědců, kteří nejsou zvyklí dávat definitivní odpovědi. Ani o těch nejbezpečnějších látkách na zemi si nedovolí zcela jasně říct, že karcinogenní potenciál s jistotou nemají.