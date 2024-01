Pražské noclehárny pro bezdomovce jsou plné, vytížena jsou i denní centra

Většina nocleháren v Praze, které nabízejí přespání lidem bez domova, je kvůli mrazivému počasí plná. Organizace, které pomoc potřebným poskytují, mohou navýšit kapacity pomocí takzvaných teplých židlí. Vytížena jsou i denní centra a některá místa navyšují zdravotnický personál. Vyplývá to z vyjádření mluvčích jednotlivých organizací.

"Momentálně máme plné obě noclehárny, které mají kapacitu 28 lůžek. Celkem jde o 56 lůžek," uvedl ředitel Centra sociálních služeb Karla Larssona Armády spásy v Praze Jan Desenský. Dodal, že přes den jsou plná i nízkoprahová denní centra, kde se mohou lidé zahřát.

Na maximum jsou využívána i denní centra pražského Centra sociálních služeb (CSSP), které navýší počet zdravotníků. Rozšiřují provoz o Intervenční tým, který má v posádce zdravotníka. "Dále naše humanitární zařízení navštěvuje zdravotnický personál, který provádí drobná ošetření, spolupracujeme i s nemocnicemi, mediky na ulici a dalšími subjekty ze zdravotnické oblasti. Využívají se ordinace praktického lékaře partnerských organizací," sdělil ředitel CSSP Roman Béla.

V noclehárnách je podle Bély pro bezdomovce k dispozici teplý nápoj a celoročně fungují výdejny stravy. "V neposlední řadě jsou tímto vybaveny také terénní programy, které jsou mimo jiné vybaveny spacáky do mrazivého počasí a stany," řekl Béla. Noční terénní program funguje i u Armády spásy. "Každý den objíždíme v noci město s terénním programem a v případě potřeby převezeme osoby bez domova do noclehárny nebo jim poskytneme spacák a teplý nápoj," sdělil Desenský.

Kapacitu nocleháren navýšilo spolu s CSSP i hlavní město Praha. Pro bezdomovce je tak připraveno 620 lůžek a od 1. prosince je provoz denních center rozšířený. Kolik žije na území hlavního města lidí bez domova, není přesně známo. Podle odhadů a průzkumů je to několik tisícovek lidí. Část z nich nemá trvalé bydliště v Praze. Noclehárny a rozšířený provoz denních center by měly trvat do 31. března.