Ekonomika

Stanjura "hasí" nevoli kolem rozpočtu. "Stejně se musí předělat," opáčila Schillerová

ČTK ČTK
Aktualizováno před 56 minutami
V návrhu rozpočtu na příští rok, o kterém bude v úterý jednat vláda, budou o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu proti původnímu návrhu. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Konkrétní částku neuvedl.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). | Foto: Radek Bartoníček

Ministr financí zdůraznil, že zastavování dopravních staveb nehrozí. Upozornil na to, že na investice půjde z národních zdrojů rekordních 180 miliard korun.

Související

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Krajské volby 2024: Martin Kupka ve volebním štábu ODS

Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v pořadu uvedla, že se celý rozpočet bude muset vrátit ke kompletnímu přepracování. "Je to cár papíru," řekla. Stanjuru nazvala kvůli podobným daňovým příjmům v letošním a příštím roce rozpočtovým podvodníkem.

"Zbyněk Stanjura zneužil rozpočtový proces ke svému předvolebnímu PR," dodala. Stanjura reagoval, že Schillerová problematice nerozumí, nebo vědomě lže, a rozpor v daňových příjmech vysvětlil změnami v rozpočtovém určení daní.

Vláda bude návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 30. září. Je to nejzazší možný termín, do konce září musí podle zákona vláda předat návrh rozpočtu sněmovně.

"Pokud bude většina ve sněmovně po volbách složená ze současné opozice, bude potřeba návrh rozpočtu vrátit k přepracování," uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Pravděpodobně tedy stát bude podle něj měsíc či dva v rozpočtovém provizoriu. "Uděláme vše, co nám zákon dovolí," poznamenal. Také Stanjura považuje za pravděpodobné rozpočtové provizorium.

Stanjura nevyloučil v příštím roce růst platů ve veřejném sektoru pro hůř odměňované profese a státní službu o devět procent, jak chce předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Kabinet navrhoval původně od ledna přidání o pět procent, hůř odměňovaným o sedm procent. Odbory požadovaly sedm a 13 procent.

Související

"Není to náhoda." Sabotéři řádí na dostavbě klíčového mostu na D1

D1 stavba dálnice

"Pro mě je důležité, abychom schválili celkový objem peněz na platy. Ten bude navýšený o 27 miliard Kč," uvedl ministr financí. Připomněl, že objem peněz na platy ve veřejné sféře poroste o něco rychleji, než je odhadovaný celkový růst objemu platů a mezd v české ekonomice. Největší nárůst platů bude podle něj v armádě, platy učitelům by měly vzrůst o devět miliard korun, tedy v průměru o sedm procent.

Ministerstvo financí na konci srpna předložilo vládě návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Nespokojenost s navrženým rozpočtem dávalo najevo zejména ministerstvo dopravy. Podle prvního návrhu státního rozpočtu mělo v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliardy korun. Meziročně to představovalo pokles zhruba o 33 miliard korun. Ministr Martin Kupka (ODS) uváděl, že mu v kapitole chybí až 60 miliard korun. Minulý týden ale po jednání kabinetu uvedl, že řešení nedostatku peněz je na dobré cestě.

Vzhledem k tomu, že se na počátku října uskuteční volby, bude o návrhu rozpočtu rozhodovat Sněmovna v novém složení. Opoziční hnutí ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dříve dalo najevo, že by nynější návrh nepřijalo a usilovalo by o jeho přepracování. V takovém případě by Česko pravděpodobně zahájilo rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje vládní výdaje.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje

Nejdřív reaktor, pak auta. Petr Pavel řešil superzakázku s hlavou Koreje

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Ironie? Agentury Fitch a Moody's zvýšily rating Španělska nejvýše od roku 2012

Ironie? Agentury Fitch a Moody's zvýšily rating Španělska nejvýše od roku 2012

Už to sviští. Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice

Už to sviští. Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí státní rozpočet rozpočet Ministerstvo financí ČR Zbyněk Stanjura Alena Schillerová Ředitelství silnic a dálnic

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě krátí cestu ze dvou hodin na dvě minuty

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě krátí cestu ze dvou hodin na dvě minuty

Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad zemí. Stavba má významně usnadnit dopravu a Čína ji prezentuje jako symbol ambiciózních megastaveb.
před 33 minutami
Reprezentace chce Američany s českými kořeny. Šéf říká: Citlivé, ale tým to nerozloží

Reprezentace chce Američany s českými kořeny. Šéf říká: Citlivé, ale tým to nerozloží

Předseda České baseballové asociace Petr Ditrich označil zisk bronzu na mistrovství Evropy v Rotterdamu za splnění dlouholetého cíle.
před 36 minutami
Teplice v souboji dvou posledních týmů remizovali 0:0 s Pardubicemi

Teplice v souboji dvou posledních týmů remizovali 0:0 s Pardubicemi

Fotbalisté Teplic v 10. kole první ligy remizovali doma 0:0 s Pardubicemi.
před 44 minutami
Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, přiznává Hřib
34:34

Piráti se obětovali pro blaho Česka. Jít se STAN nebyl dobrý nápad, přiznává Hřib

Zastupujeme zájmy běžných normálních lidí a já bych doporučil i ostatním stranám, aby to taky někdy zkusily, říká lídr Pirátů Zdeněk Hřib.
Aktualizováno před 55 minutami
Stanjura "hasí" nevoli kolem rozpočtu. "Stejně se musí předělat," opáčila Schillerová

Stanjura "hasí" nevoli kolem rozpočtu. "Stejně se musí předělat," opáčila Schillerová

Ministr financí zdůraznil, že zastavování dopravních staveb v Česku nehrozí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Déle než 12 hodin bombardování. Ukrajina po ruském masivním útoku sčítá mrtvé

ŽIVĚ
Déle než 12 hodin bombardování. Ukrajina po ruském masivním útoku sčítá mrtvé

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

"Prolomíme nelegální Izraelskou blokádu," hlásí Češka v propalestinské flotile

"Prolomíme nelegální Izraelskou blokádu," hlásí Češka v propalestinské flotile
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
Další zprávy