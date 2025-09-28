Stanjura "hasí" nevoli kolem rozpočtu. "Stejně se musí předělat," opáčila Schillerová

Ministr financí zdůraznil, že zastavování dopravních staveb nehrozí. Upozornil na to, že na investice půjde z národních zdrojů rekordních 180 miliard korun.
Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v pořadu uvedla, že se celý rozpočet bude muset vrátit ke kompletnímu přepracování. "Je to cár papíru," řekla. Stanjuru nazvala kvůli podobným daňovým příjmům v letošním a příštím roce rozpočtovým podvodníkem.
"Zbyněk Stanjura zneužil rozpočtový proces ke svému předvolebnímu PR," dodala. Stanjura reagoval, že Schillerová problematice nerozumí, nebo vědomě lže, a rozpor v daňových příjmech vysvětlil změnami v rozpočtovém určení daní.
Vláda bude návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 30. září. Je to nejzazší možný termín, do konce září musí podle zákona vláda předat návrh rozpočtu sněmovně.
"Pokud bude většina ve sněmovně po volbách složená ze současné opozice, bude potřeba návrh rozpočtu vrátit k přepracování," uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). Pravděpodobně tedy stát bude podle něj měsíc či dva v rozpočtovém provizoriu. "Uděláme vše, co nám zákon dovolí," poznamenal. Také Stanjura považuje za pravděpodobné rozpočtové provizorium.
Stanjura nevyloučil v příštím roce růst platů ve veřejném sektoru pro hůř odměňované profese a státní službu o devět procent, jak chce předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Kabinet navrhoval původně od ledna přidání o pět procent, hůř odměňovaným o sedm procent. Odbory požadovaly sedm a 13 procent.
"Pro mě je důležité, abychom schválili celkový objem peněz na platy. Ten bude navýšený o 27 miliard Kč," uvedl ministr financí. Připomněl, že objem peněz na platy ve veřejné sféře poroste o něco rychleji, než je odhadovaný celkový růst objemu platů a mezd v české ekonomice. Největší nárůst platů bude podle něj v armádě, platy učitelům by měly vzrůst o devět miliard korun, tedy v průměru o sedm procent.
Ministerstvo financí na konci srpna předložilo vládě návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Nespokojenost s navrženým rozpočtem dávalo najevo zejména ministerstvo dopravy. Podle prvního návrhu státního rozpočtu mělo v příštím roce hospodařit s výdaji přes 106,6 miliardy korun. Meziročně to představovalo pokles zhruba o 33 miliard korun. Ministr Martin Kupka (ODS) uváděl, že mu v kapitole chybí až 60 miliard korun. Minulý týden ale po jednání kabinetu uvedl, že řešení nedostatku peněz je na dobré cestě.
Vzhledem k tomu, že se na počátku října uskuteční volby, bude o návrhu rozpočtu rozhodovat Sněmovna v novém složení. Opoziční hnutí ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dříve dalo najevo, že by nynější návrh nepřijalo a usilovalo by o jeho přepracování. V takovém případě by Česko pravděpodobně zahájilo rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje vládní výdaje.