Politolog z Moravy se stal poslancem. Odhalil možného nového předsedu ODS

Může být politolog dobrým politikem?
Jsme v zemi, která měla politologa čtyři roky v čele vlády, takže očividně se může propracovat vysoko. Dobrý politolog zná celou řadu příkladů toho, jak se politika vyvíjela, zná praxi z jiných zemí a ví, jak by politika měla fungovat a jak funguje. To by měl podle mě vědět každý politik.
Máte za sebou několik profesí, různé kariérní dráhy. Proč jste se zrovna letos rozhodl kandidovat do sněmovny?
Protože jsem byl přesvědčený, že teď je doba, kdy by bylo třeba, aby dosluhující vládní koalice pokračovala, ale že zároveň bude dobře, když tam bude nějaká skupina nových poslanců, kteří přinesou nové nápady, novou energii, novou krev.
Vzhledem ke své profesní minulosti mohu být někým, kdo poptávku po těchto věcech může naplnit. Ve volbách se ukázalo, že podobně uvažovali i naši voliči a že potřebujeme trochu změnit kádr.
Jaký podle vás v tomto kontextu vyslala ODS signál svým voličům, když znovu zvolila Marka Bendu předsedou poslaneckého klubu?
My jsme se rozhodli jej zvolit, protože je nejzkušenějším vyjednavačem. Považuji za hotovou věc, že budeme v opozici, a potřebujeme v parlamentu získat co nejsilnější zastoupení. Není to za zásluhy, je to pragmatický krok, který má posílit v počátku funkčního období klub ODS.
V počátku? To znamená, že ho chcete později nahradit?
V půlce ledna nás čeká kongres, takže je možné, že v souvislosti s ním může dojít k nějakým změnám. Vyvažují se různé názorové proudy, geografické rozvrstvení. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
"Na předsedu kandidovat nebudu"
Kdo by podle vás měl být novým předsedou? A budete se ucházet o pozici ve vedení?
Já se o funkci předsedy určitě ucházet nebudu. Myslím si, že by dobrým předsedou byl například Martin Kupka, který se osvědčil jako ministr dopravy. Vládě se sice vytýkala špatná komunikace, ale zrovna on byl výkladní skříní toho, že to někteří naši politici umí. Jsou za ním jasné výsledky, už brzy se bude moci jezdit po dálničním obchvatu Tovačova a v nadsázce říkám, že bychom tam díky němu klidně mohli uspořádat závody Formule 1.
Bude mít Martin Kupka dostatečnou sílu k tomu, aby byl zvolen předsedou?
To ukáže až kongres. Podporu ve straně má. Proti němu vstane nějaký jeden silný kandidát a bude to vyrovnaný souboj. Kupka bude mít asi největší šanci, je to týmový hráč, pracuje na sobě, má výsledky a umí komunikovat. Byl oblíbeným starostou v Líbeznicích, byl ve vedení kraje, byl opozičním poslancem, byl ministrem. Má-li se jít od píky, tak on je na to reklamou.
Zmínil jste komunikaci, která se odcházející vládě vytýká asi nejčastěji. Je to podle vás důvod, proč byl kabinet Petra Fialy i on sám nepopulární?
Petr Fiala a jeho vláda jsou nepopulární v průzkumech typu "Máte rádi vládu? Máte rádi Petra Fialu?". Když se ale podíváte na nejlepší průzkum veřejného mínění, kterým jsou volby, tak ty dopadly relativně těsně. Nová většina má 108 poslanců, stará většina měla 92 křesel.
Vláda se nechala od začátku okopávat opozicí, která hned druhý den začala nesmiřitelný boj. Naši ministři měli jako prioritu vládnout a až na druhém místě komunikovat. Opozice to měla obráceně a myslím si, že až nastoupí vláda Andreje Babiše, tak bude víc mluvit a méně vládnout. Musíme se z toho poučit a uvědomit si, že žijeme v době komunikace a že musíte výsledky propagovat hned a tady, a ne až těsně před volbami.
Proč si nikdo z vlády tuto věc neuvědomil dřív? A jak to, že až do aféry bitcoin byl ministrem spravedlnosti nepopulární Pavel Blažek?
Oni pevně věřili, že rozhodují výsledky. Před aférami sbíral prestižní ocenění různých profesních organizací a ve svém resortu se mu podařilo udělat změny, na které se čekalo desítky let. Měl v plánu za čtyři roky dosáhnout cílů, které by se letos dotáhly. I to byla možná strategie, že dosáhneme nejprve výsledků a v závěru je prodáme. To se podařilo jen částečně.
Na příkladu exministra Blažka si ale také musíme uvědomit, že pět stran staré většiny dosáhlo stejného výsledku jako před čtyřmi lety. Nepodařilo se jim získat nové voliče z druhé strany. I kritizovaná komunikace vlastně splnila to, že všichni voliči se nakonec vrátili do toho vládního tábora plus Piráti. Jenom to nestačilo.
Jak jste se snažil získávat voliče z té, jak říkáte, druhé strany?
Dělal jsem kampaň ode dveří ke dveřím, kdy jsem zazvonil na stovky domů a mluvil jsem se stovkami lidí na jejich prahu. Ukázalo se, že nerozhodnutých voličů mezi stranami vládního a opozičního tábora moc není, bylo to naprosté minimum.
Když kampaň začínala, byli už rozhodnutí, jestli A, nebo B, pak si případně už jen hledali alternativy uvnitř toho tábora. Když jsem se lidí z druhého tábora ptal, co je špatně, tak mi řekli, že všechno, ale nebyli mnohdy schopni říct nic konkrétního. "No to nevím, to vám nebudu říkat," odpovídali.
Co je ve sněmovně vaší hlavní prioritou? Díval jsem se na váš program, který je poměrně abstraktní a heslovitý, jako například "obrana proti populismu".
Obrana proti populismu je celá naše strana. Ač je nám to občas i vytýkáno, tak my populistickou politiku neděláme na žádné úrovni. Bránit se proti populismu můžete tak, že budete poukazovat na to, když někdo populistickou politiku dělá.
A další priority?
Budu bránit víceletá gymnázia. V mnoha zemích v Evropě je to jedno z hlavních politických témat a očividně to přichází i do České republiky. Je to útok na něco, co v českém vzdělávacím systému dobře funguje.
Máme poměrně rozsáhlý program pro děti a studenty, kteří mají těžkosti při vzdělávání, ale zapomínáme na to, že by podobný rozsah péče měl vzdělávací systém nabízet i nadaným dětem. Jinak je to atentát na české školství a proti tomu chci bojovat.