Zahraničí

"Porážka strany války v Evropě." Rusové slaví volební výhru ANO a příklon k V4

"Co jste si zvolili, to máte." Emoce na nejlepších fotografiích z volebních štábů
SPD s předsedou Tomiem Okamurou mělo štáb v hotelu Don Giovanni, při sledování výsledků ale příliš nadšeně nevypadal. Při příchodu do štábu se pak bočním vchodem vyhnul reportérovi Aktuálně.cz, kterému předtím hnutí odmítlo udělit akreditaci, 4. října 2025, Praha.
Momentka z volebního štábu Pirátů, kteří sledovali volební výsledky do Poslanecké sněmovny, 4. října 2025, Praha.
Volební štáb hnutí Stačilo!, které se nakonec do sněmovny nedostalo. Na snímku šéfka komunistů Kateřina Konečná, která měla při svém projevu problém zadržet slzy, a Daniel Sterzik alias Vidlák, 4. října 2025, Ostrava.
Volební štáb koalice Spolu, druhý den voleb do Poslanecké sněmovny, 4. října 2025, Praha. Zobrazit 16 fotografií
Foto: ČTK
Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 52 minutami
Víkendové parlamentní volby měly kromě dopadu na Česko vliv i na zahraničí a možná se podepíší na české zahraniční politice. Toho si všímají některá ruská média a politologové, většina prorežimních novin pak píše o tom, že by výhra hnutí ANO Andreje Babiš mohla "způsobit problémy kyjevskému režimu", jak označují ukrajinskou vládu a prezidenta.

"Majdan nepřipadá v úvahu. Odcházející premiér Petr Fiala a další strany současné vládnoucí koalice uznaly porážku. Česká republika je bohatá země, integrovaná do Evropské unie s poměrně silnými demokratickými tradicemi, kde jsou takové triky nemožné," vysvětlil webu Argumenty i fakty politolog Vadim Truchačev.

Související

Rusové tam žádali o vodku a sulc. Babiš řekl, že je to "nejhorší kraj úplně ve všem"

Karlovy vary, Ostrov, reportáž, volby 2025, parlament,

Ten už před několika dny zaujal i u nás, když v rozhovoru se serverem Lenta.ru prohlásil, že česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině je zatím sice "bohužel" efektivní, ale po volbách v ČR by mohla být přehodnocena. "Podpora Ukrajiny klesne. Dodávky zbraní samotné Ukrajině se sice sníží, ale nebudou zcela zrušeny, protože prezident Pavel neodchází," doplnil Argumentům a faktům s tím, že otázka dodávek Kyjevu bude předmětem jednání mezi prezidentem a budoucím premiérem.

Na svém telegramovém účtu Babišovu výhru slavil také další politolog, Sergej Markov. Toho i přes jeho prorežimní směřování ruský stát nazval zahraničním agentem, a toto označení musí používat u všech svých veřejných výstupů.  "Vítězí opozice, její lídr Andrej Babiš, miliardář, něco jako Orbán. Mají 35 %," napsal "zahraniční agent". "Je to porážka strany války v Evropě, signál pro všechny," doplnil na závěr příspěvku.

Související

Kandidát Stačilo! v Praze měl v StB "na starosti" faráře. Maláčová už reagovala

Ivan Hrůza Koněv Stačilo Stb USTR Blažek volby 2025 protest

"Miliardář, který se staví proti podpoře Ukrajiny, vyhrál volby v České republice. Babišovým vítězstvím se Česká republika připojí k Maďarsku a Slovensku a přestane podporovat Kyjev," napsal zase deník Moskovskij komsomolec.

V partnerství s dalšími zeměmi takzvané Visegrádské čtyřky (V4) doufá také Alexej Puškov, předseda Výboru pro informační politiku Rady federace (něco jako ruský Senát), kterého citovala Gazeta.ru. "Maďarsko by mohlo získat nového spojence v Evropské unii po vítězství opozičního hnutí ANO," uvedl.

Související

K Bruselu čelem, k Moskvě zády. Moldavci se navzdory Kremlu přihlásili ke svobodě

Moldavsko, volby, EU, Rusko, Dodon, Sandu
14 fotografií

Další ruská média mluví o situaci v Česku podobně, doufají v konec české muniční iniciativy, podpory Kyjeva a odklonu od EU. "Praha se odklání od evropské agendy," píše v titulku jednoho z textů Komsomolskaja pravda a připomíná, že Babiš dříve prohlásil, že Ukrajina v současné době nemůže vstoupit do EU.

Stejný web také upozorňuje na slova maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. "Českou vládu nyní povede politik s vlasteneckým duchem. A to situaci výrazně změní," řekl podle Komsomolské pravdy maďarskému rádiu.

"Šéf vítězné opozice v Česku prohlásil, že Ukrajina není na EU připravena," všímá si zase deník Kommersant. Ten ovšem v dalším z textů připomíná, že koaliční jednání budou kvůli jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo, potenciálnímu vydání a střetu zájmů náročná.

Oficiální představitelé Ruska pak zatím Babišovu výhru nekomentovali.

Prohlédnout si 16 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Škoda tyhle fotky minout: království medvědů, krásky noci i tajemné rituály

Škoda tyhle fotky minout: království medvědů, krásky noci i tajemné rituály
12 fotografií

Ruští parlamentní politici doufají, že Česko po volbách změní orientaci

Ruští parlamentní politici doufají, že Česko po volbách změní orientaci

Robbiemu Williamsovi v Turecku škrtli koncert. Lidem vadí jeho podpora Izraele

Robbiemu Williamsovi v Turecku škrtli koncert. Lidem vadí jeho podpora Izraele

Izrael musí kvůli propuštění rukojmích přestat útočit v Gaze, řekl Rubio

Izrael musí kvůli propuštění rukojmích přestat útočit v Gaze, řekl Rubio
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko volby domácí Sněmovní volby 2025 - data Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

teď
„Strana anticyklistů“, zkratka AUTO a štědří sponzoři. Co víme o Motoristech sobě?

„Strana anticyklistů“, zkratka AUTO a štědří sponzoři. Co víme o Motoristech sobě?

Motoristé sobě kandidovali do Poslanecké sněmovny poprvé. Jejich kořeny sahají až do roku 2017, u vzniká stála úplně jiná jména než dnes.
před 45 minutami
Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Strhující válka v derby. Spartě sudí odpustili červenou kartu, body se dělí

Fotbalisté Sparty ve šlágru 11. kola první ligy remizovali doma v derby se Slavií 1:1 a zůstali v čele tabulky o bod před pražským rivalem.
před 47 minutami
Stanjura a další z tabla poražených. Volby smetly i dvě televizní tváře

Stanjura a další z tabla poražených. Volby smetly i dvě televizní tváře

Velkými změnami projdou poslanecké kluby hnutí SPD, ale také Starostů a nezávislých. Řada politiků také neobhajovala svůj mandát.
před 52 minutami

"Porážka strany války v Evropě." Rusové slaví volební výhru ANO a příklon k V4

"Porážka strany války v Evropě." Rusové slaví volební výhru ANO a příklon k V4
Prohlédnout si 16 fotografií
SPD s předsedou Tomiem Okamurou mělo štáb v hotelu Don Giovanni, při sledování výsledků ale příliš nadšeně nevypadal. Při příchodu do štábu se pak bočním vchodem vyhnul reportérovi Aktuálně.cz, kterému předtím hnutí odmítlo udělit akreditaci, 4. října 2025, Praha.
Momentka z volebního štábu Pirátů, kteří sledovali volební výsledky do Poslanecké sněmovny, 4. října 2025, Praha.
před 1 hodinou

Škoda tyhle fotky minout: království medvědů, krásky noci i tajemné rituály

Škoda tyhle fotky minout: království medvědů, krásky noci i tajemné rituály
Prohlédnout si 12 fotografií
Broadview, USA: demonstrant si smývá z očí chemický dráždivý plyn po zásahu federálních agentů slzným plynem a pepřovými střelami u zařízení imigrační služby ICE, kam americký prezident Donald Trump poslal posily federálních složek.
Qawra, Malta: akrobatický tým britského Královského letectva Red Arrows předvádí ukázkovou sestavu s letouny BAE Systems Hawk T1 na mezinárodní letecké show.
před 1 hodinou
U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stojí

U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stojí

Provoz je přerušený mezi stanicemi Břeclav a Moravská Nová Ves a v úseku Břeclav a Podivín.
před 1 hodinou
Kladno si vyšláplo na Spartu. Pražané v extralize prohráli už čtyřikrát v řadě

Kladno si vyšláplo na Spartu. Pražané v extralize prohráli už čtyřikrát v řadě

Hokejisté Kladna porazili v 12. kole extraligu Spartu 5:4 a teprve podruhé v sezoně naplno bodovali.
Další zprávy