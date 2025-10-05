"Majdan nepřipadá v úvahu. Odcházející premiér Petr Fiala a další strany současné vládnoucí koalice uznaly porážku. Česká republika je bohatá země, integrovaná do Evropské unie s poměrně silnými demokratickými tradicemi, kde jsou takové triky nemožné," vysvětlil webu Argumenty i fakty politolog Vadim Truchačev.
Ten už před několika dny zaujal i u nás, když v rozhovoru se serverem Lenta.ru prohlásil, že česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině je zatím sice "bohužel" efektivní, ale po volbách v ČR by mohla být přehodnocena. "Podpora Ukrajiny klesne. Dodávky zbraní samotné Ukrajině se sice sníží, ale nebudou zcela zrušeny, protože prezident Pavel neodchází," doplnil Argumentům a faktům s tím, že otázka dodávek Kyjevu bude předmětem jednání mezi prezidentem a budoucím premiérem.
Na svém telegramovém účtu Babišovu výhru slavil také další politolog, Sergej Markov. Toho i přes jeho prorežimní směřování ruský stát nazval zahraničním agentem, a toto označení musí používat u všech svých veřejných výstupů. "Vítězí opozice, její lídr Andrej Babiš, miliardář, něco jako Orbán. Mají 35 %," napsal "zahraniční agent". "Je to porážka strany války v Evropě, signál pro všechny," doplnil na závěr příspěvku.
"Miliardář, který se staví proti podpoře Ukrajiny, vyhrál volby v České republice. Babišovým vítězstvím se Česká republika připojí k Maďarsku a Slovensku a přestane podporovat Kyjev," napsal zase deník Moskovskij komsomolec.
V partnerství s dalšími zeměmi takzvané Visegrádské čtyřky (V4) doufá také Alexej Puškov, předseda Výboru pro informační politiku Rady federace (něco jako ruský Senát), kterého citovala Gazeta.ru. "Maďarsko by mohlo získat nového spojence v Evropské unii po vítězství opozičního hnutí ANO," uvedl.
Další ruská média mluví o situaci v Česku podobně, doufají v konec české muniční iniciativy, podpory Kyjeva a odklonu od EU. "Praha se odklání od evropské agendy," píše v titulku jednoho z textů Komsomolskaja pravda a připomíná, že Babiš dříve prohlásil, že Ukrajina v současné době nemůže vstoupit do EU.
Stejný web také upozorňuje na slova maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. "Českou vládu nyní povede politik s vlasteneckým duchem. A to situaci výrazně změní," řekl podle Komsomolské pravdy maďarskému rádiu.
"Šéf vítězné opozice v Česku prohlásil, že Ukrajina není na EU připravena," všímá si zase deník Kommersant. Ten ovšem v dalším z textů připomíná, že koaliční jednání budou kvůli jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo, potenciálnímu vydání a střetu zájmů náročná.
Oficiální představitelé Ruska pak zatím Babišovu výhru nekomentovali.