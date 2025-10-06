Domácí

"Tady máte na jízdenku do Moskvy, nevracejte se." Vidlákův účet plní drobné příspěvky

Hnutí Stačilo! z víkendových sněmovních voleb odešlo jako poražené a do dolní komory českého parlamentu se nedostalo. Od státu ale nakonec dostane přes 20 milionů korun. Jeden ze zakladatelů Daniel Sterzik, který je známý též jako kontroverzní bloger Vidlák, už po vyhlášení výsledků i tak žádá své příznivce o finanční podporu, prý na uhlí či na lekce klavíru pro děti.
Daniel Sterzik
Daniel Sterzik | Foto: Ondřej Stratilík

Při pohledu na transparentní účet hnutí to ovšem vypadá, že si z něj lidé spíš rozhodli vystřelit a členům hnutí - včetně jeho - něco vzkázat. "Na další kydy! A běžte makat jako ostatní!" uvádí jedna ze "zpráv", která se objevuje u desetihaléřových, či dokonce haléřových příspěvků.

"Na cestu do Ruska, už se nevracejte," píše další z přispěvatelů. Těch, kteří kandidáty posílají na východ, je na stránkách účtu naprostá většina. Objevují se ale i opravdoví podporovatelé. "Kdo posílá haléře, je ubohý libtard," tvrdí tisícikorunový dar. "Jednou si naši zemi vezmeme zpátky, nevzdávejte to," doufá pak další.

Navzdory darům či "nedarům" je na účtu k pondělnímu odpoledni necelých 40 tisíc českých korun s tím, že suma celkových příjmů dosahuje milion a 143 tisíc.

Hnutí sice do dolní komory neprošlo, i přesto ale dostane peníze od státu. Ten letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách zhruba 545 milionů korun. Agentura ČTK spočítala, že Stačilo! si z toho ukrojí 24,2 milionu korun. Navíc má od zisku tří procent hlasů nárok na stálý příspěvek na činnost, bude dostávat 8,6 milionu korun ročně.

Stačilo! už dopředu avizovalo, že se peníze nebudou přerozdělovat mezi jednotlivé strany, které hnutí tvoří, tedy hlavně KSČM a SOCDEM. Zakladatel Sterzik už po sobotním vyhlášení výsledků požádal své příznivce o další finanční podporu na svůj účet.

"Pokud mě budete dál podporovat, už to nebude podpora pro komunitní centrum, ale bude to podpora na zaplacení účtů. Už to nebude podpora na benzin pro objíždění republiky, ale bude to podpora na hodiny klavíru pro moje děti, podpora na uhlí do sklepa, podpora na benzin i úhradu elektriky," napsal v na svém facebookovém profilu s názvem Vidlákovy Kydy.

Aktuálně.cz už v neděli informovalo, že náklady na volby Stačilo! finančně nepoloží, přestože si na kampaň půjčilo. Šlo o třicet milionů korun, za které hnutí ručilo budovou v Brně, již vlastní komunisté. Celkový rozpočet kampaně pak činil 40 milionů. 

Nyní vyvstává otázka, jak se přerozdělí peníze, které Stačilo! od státu utrží. Oficiálně totiž patří hnutí, ne komunistům či SOCDEM. "Žádné přerozdělování se nekoná," uvedl dříve mluvčí hnutí Roman Roun. To pak pro Hospodářské noviny potvrdila i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Jana Maláčová ze SOCDEM na otázky redakce nereagovala.

Miloš Zeman vyjádřil před volbami podporu Janě Maláčové a hnutí Stačilo! | Video: X/JMalacova
 
