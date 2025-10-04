Datavize

Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Štefan Novák Aleš Vojíř Štefan Novák, Aleš Vojíř
4. 10. 2025 21:37
Kolik procent hlasů získaly strany, hnutí či koalice ve sněmovních volbách v roce 2025 v jednotlivých okrscích? Jak dopadly volby ve vaší ulici? Jak volili vaši sousedé? To ukazuje podrobná okrsková mapa Aktuálně.cz.

Mapa vítězů v jednotlivých okrscích se oproti minulým volbám v dramaticky proměnila. V naprosté většině z nich letos zvítězilo hnutí ANO.

V mapě je možné filtrovat vítěze v daných okrscích. Pro zjednodušení je možné vybrat najednou ty okrsky, ve kterých zvítězilo hnutí ANO, a poté ty okrsky, kde vyhrála uskupení, která po minulých volbách sestavovala vládu.

Výsledky sněmovních voleb v roce 2025 v okrscích

načítám výsledky
ANO Bývalá vládní koaliceSPOLU, Starostové, Piráti ostatní

Hranice okrsků, data: Český statistický úřad

Jak hodně se proměnili vítězové v jednotlivých okrscích za poslední čtyři roky, si můžete porovnat na následujících obrázcích.

 
