Přebarvená země. Proklikejte si, jak volili vaši sousedé v nejpodrobnější mapě okrsků

Mapa vítězů v jednotlivých okrscích se oproti minulým volbám v dramaticky proměnila. V naprosté většině z nich letos zvítězilo hnutí ANO.
V mapě je možné filtrovat vítěze v daných okrscích. Pro zjednodušení je možné vybrat najednou ty okrsky, ve kterých zvítězilo hnutí ANO, a poté ty okrsky, kde vyhrála uskupení, která po minulých volbách sestavovala vládu.
Hranice okrsků, data: Český statistický úřad
Jak hodně se proměnili vítězové v jednotlivých okrscích za poslední čtyři roky, si můžete porovnat na následujících obrázcích.