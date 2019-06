Osvobození Rittiga v kauze tunelování Oleo Chemical je pravomocné, potvrdil soud

Osvobození lobbisty Iva Rittiga v kauze tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical je pravomocné. Dnes o tom rozhodl pražský vrchní soud, který zamítl odvolání státního zástupce. Podnikatel čelil obžalobě ze zpronevěry, krácení daní a praní špinavých peněz, za což mu hrozilo pět až deset let vězení.

Za vyvedení 20 milionů korun z Olea prostřednictvím fiktivních smluv o poradenství byli už dříve odsouzeni dva majitelé firmy a Rittigův obchodní partner, Peter Kmeť z karibské společnosti Cokeville Assets (CA). Obžaloba tvrdila, že přes tuto firmu putovaly "vyprané" peníze k Rittigovi, který si za ně pořídil tři nemovitosti v Dubaji.

Státní zástupce Adam Borgula marně usiloval o to, aby se případ vrátil k pražskému městskému soudu kvůli doplnění dokazování. Odmítl verzi, podle níž Rittig získával od CA peníze jako odměnu za jisté zahraniční projekty. Podle Borguly žádné projekty neexistovaly a Rittig navíc dostával paušální platby, nikoliv procenta z projektů. Motivem pro vyvedení peněz z Olea k lobbistovi mohlo být podle státního zástupce to, že Rittig by dokázal Oleu zajistit odbyt ve firmách, kde měl vliv - například v pražském dopravním podniku.

Lobbista k odvolacímu zasedání nedorazil. Dříve spojitost s Kmeťovou společností popřel s tím, že od Olea nikdy nedostal ani korunu. "Nebylo prokázáno, že by pan Rittig měl jakoukoliv dohodu se zástupci společnosti Oleo Chemical, že budou páchat trestnou činnost a on z toho bude mít nějaký profit," zdůraznil dnes podnikatelův obhájce Vlastimil Rampula. Odmítl také tvrzení, že Rittig byl benefičním, tedy skutečným vlastníkem CA.

Odvolací senát pravomocně osvobodil také Petra Michala z účetní firmy Peskim, který podle kriminalistů zprostředkoval převod peněz.

Státní zástupce dříve pro oba muže žádal pětileté vězení a peněžité tresty zhruba 1,6 milionu korun.