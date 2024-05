Oslavy z bezprostřední blízkosti: Červenka jako Ježíš a šampaňské po celém těle

Kdo sledoval přivítání českých hokejových mistrů světa na Staroměstském náměstí zprostředkovaně přes televizní obrazovky či třeba z mobilu, ten mohl vidět vše podstatné. Sledování naživo z bezprostřední blízkosti mezi první řadou velkého davu fanoušků a pódiem, na kterém byli slavící hokejisté, však umožňovalo ještě mnohem silnější zážitek, který na vlastní kůži pocítil redaktor Aktuálně.cz.

Hokejových fanynek byla v prvních řadách na Staroměstském náměstí spousta, jedna z nich však obzvlášť upoutala pozornost redaktora Aktuálně.cz. V obrovském davu nebyl nikdo jiný, kdo by jednoho z hokejových šampionů ukazoval jako Ježíše. Diana z Plzně totiž doslova zbožňuje kapitána zlatého týmu Romana Červenku, takže neshledávala nic zvláštního na tom, že držela v ruce fotomontáž Červenky jako Krista.

"Já ho opravdu miluju! Ten obrázek jsem si udělala v mobilu ještě mistrovstvím světa před dvěma lety, kdy jsme získali bronz. A letos jsem to měla jako talisman," říká Diana, která má ráda sport, protože podle ní spojuje lidi. "Když občas získáme v hokeji zlato, tak nás všechny spojuje hokej nejvíce," dodala dívka s brýlemi ve tvaru srdíčka. Na nich - jak jinak - měla ještě malé srdíčko a jméno i příjmení svého nejoblíbenějšího hokejisty.

Uprostřed první řady patřila k těm, kteří mohli sledovat mohutné slavení mistrů světa z nejlepších míst, ale zároveň také schytala pořádnou spršku šampaňského, které hokejisté po otevření lahví nasměřovali přímo na fanoušky. Sekt několikrát zasáhl i Ježíše-Červenku, ale byl z tak kvalitního papíru, že všechno přečkal.

Hůře už na tom byli novináři, kteří stáli přímo pod pódiem, včetně reportéra Aktuálně.cz. Když moderátor Libor Bouček na začátku akce vítal hokejisty a následně jednoho po druhém za obrovského nadšení fanoušků představoval, alkoholu bylo ještě v rukou hokejistů minimum. Každý z nich sice přišel na pódium s půllitrem piva, patrně aby upozornili na jednoho ze sponzorů šampionátu, ale to se ještě nikdo o alkohol s nikým nedělil.

Postupně se však objevovaly na pódiu další a další lahve šampaňského a když hokejisté některé z nich otvírali, postoupili na okraj pódia a ohromný gejzír šampaňského namířili směrem k fanouškům, kde ovšem stáli i novináři. Někteří stačili fotoaparáty a mobily na chvíli schovat, ale ne všem se to podařilo.

Oslavencům se z pódia evidentně nechtělo, čas s fanoušky si užívali a ti byli ze vstřícnosti hokejistů nadšeni. Například paní Gabriela přijela z Kladna a se svým synem prožívala oslavy z první řady naplno. Často skandovala, tleskala, zpívala a podobně jako Diana přivítala s největším nadšením kapitána Červenku. "To je přece jasné, že je nejlepší! Je to borec!" zvolala emotivně s tím, že hokej sleduje od dětství. "Jsme hokejová rodina. Manžel hraje hokej a vedeme k němu i syna. Máme ho v krvi," řekla.

Na Staroměstské náměstí přišli také profesionální hokejisté, kteří věří, že by mohli své úspěšnější kolegy jednou napodobit. Byl mezi nimi například Jakub Altrichter, který Česko reprezentoval na mistrovství světa do osmnácti let a nyní hraje americkou juniorskou soutěž USHL. "Náš zlatý tým vyhrál především proto, že ho trenér dokázal velmi dobře vybrat a naordinoval mu výborný systém. Zvolil agresivní styl, proti kterému se nikomu nehraje dobře," zhodnotil Altrichter.

Přestože se oslavy protáhly téměř na dvě hodiny, nikomu se nechtělo odcházet. Někteří fanoušci svou vášeň pro hokej zároveň spojili s brigádou. Například tři kamarádky Viola, Klára a Tereza, které roznášely lidem občerstvení, ale zároveň měly na sobě české dresy a hokejistům děkovaly. "Máme rády hokej, protože v něm hrají pěkní chlapi a navíc je to rychlá hra," míní dívky, které chodí na hokej i v městech, odkud pocházejí.

I když moderátoři slavnostního přivítání Libor Bouček a Tereza Tobiášová několikrát avizovali, že oslavy jsou u konce, ve skutečnosti dál pokračovaly. Prostor na pódiu dostaly také manželky a přítelkyně sportovců. Každá z nich, podobně jako předtím hokejisté, přišla k vítěznému poháru, uchopila jej za potlesku fanoušků zvedla nad hlavu, některé se z něj napily šampaňského. Oslavy se tak dlouho nechýlily ke konci a někteří hokejisté značně posíleni alkoholem například vylezli na sochu Jana Husa.

Zatímco většina sportovců až do konce nadšeně skákala na pódiu do rytmu reprodukovaných písní, oblíbený Červenka se s několika kolegy od davu odtrhl, seskočil z pódia a začal především dětským fanouškům podepisovat dresy, vlajky či čepice a s některými se vyfotil. Ti ho odměnili úsměvy a nadšením. Jak ostatně praví jeden z hitů, který na místě sklidil největší úspěch, hokejisty i fanoušky patrně čeká v Praze dlouhá noc.