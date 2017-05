Proč chce Sobotka odvolat Babiše a co může dělat prezident? Otázky a odpovědi kolem vládní krize

před 1 hodinou

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka v půl druhé odpoledne oznámí, jak se postaví k dalšímu setrvání ministra financí Andreje Babiše ve vládě. Sobotka má několik možností. I když naznačil, že už nechce Babiše ve vládě, není vyloučeno, že jeho konec zatím neoznámí. Redakce Aktuálně.cz přináší několik otázek a odpovědí, které se týkají dalšího vývoje této vládní krize.

Praha - Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL prochází svou největší krizí, která může skončit rozpadem celé koalice. Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka chce, aby z vlády odešel šéf konkurenčního hnutí ANO a zároveň i první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který to ale odmítá.

Situace je o to složitější, že se blíží říjnové parlamentní volby, jejichž výsledek může nynější vládní krize zásadně ovlivnit. Velmi důležité proto bude, jak se hlavní hráči zachovají, a především jak jejich chování ocení voliči.

Proč situace graduje právě nyní, na začátku května?

Protože Poslanecká sněmovna přijala letos 15. března usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. dubna roku 2017."

Hlasovalo 130 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 27. Návrh podpořila i řada koaličních zákonodárců.

Kromě toho ale sněmovna přímo vyzvala premiéra Sobotku, aby případně "vyvodil důsledky vůči ministru financí". Celé usnesení znělo takto: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí." V hlasování tento návrh podpořilo 92 ze 130 zákonodárců.

Jak reagoval Andrej Babiš?

Nejdříve označil sněmovní diskusi na toto téma za lživou a řekl, že usnesení poslanců nevyhoví. "Jsou to všechno manipulace a lži, nic nebudu zdůvodňovat. Já jsem všechno zdůvodnil," uvedl. Na konci dubna ale odeslal předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém podle svých slov všechno vysvětlil.

Jaká byla reakce špiček sociální demokracie?

Jako první zareagoval příjemce dopisu Hamáček, který je také místopředsedou ČSSD. S odpovědí nebyl spokojený. "Já jsem se z toho dopisu nedozvěděl nic nového. Je to dopis, který je formulován politicky, pan ministr si stěžuje, že je mu činěno příkoří, pokračuje v napadání Poslanecké sněmovny či některých poslanců," komentoval dopis v České televizi a vyzval Babiše k odchodu z vlády. "To by, myslím, bylo nejčistší a nejideálnější řešení," řekl. Později ještě dodal: "Stále to vnímám jako problém jednoho ministra. Prostě ho dohnala jeho minulost."

Jak se staví k dopisu a chování Babiše předseda vlády Sobotka?

První květnový den Sobotka oznámil, že do úterý dopis prostuduje a sdělí svůj postoj. Na otázku, zda by měl Babiš sám odejít z vlády, Sobotka po prvomájovém mítinku ve Vyškově doslova uvedl: "Měl by se vyrovnat se svou situací jako chlap. Jeho problémy zatěžují jeho samotného i koaliční vládu a zvyšují napětí v koalici. On je tím, kdo to může rychle vyřešit."

Jak se k celé situaci staví prezident Miloš Zeman?

Prezident zatím dává najevo, že není odchodu Babiše z vlády nakloněn. "Pozval bych si pana premiéra a zeptal bych se ho, zda má cenu odvolávat jakéhokoli ministra půl roku před volbami. Je to velmi absurdní a velmi neobvyklé," prohlásil Zeman v televizi Barrandov na otázku, co by udělal, kdyby dostal od Sobotky návrh na odvolání Babiše. Už když sněmovna přijala usnesení ohledně Babiše a Sobotky, označil jednání poslanců za "tyátr".

Může prezident zamezit odvolání Babiše?

Podle názoru ústavních právníků nemůže. Podle ústavy musí na návrh premiéra členy vlády odvolávat. Jenže nikde není psáno, za jak dlouho musí prezident takové odvolání učinit, může tedy odvolání protahovat. Zeman by zřejmě touto cestou šel. Zároveň ale nedávno sdělil, že pokud by Sobotka Babiše navrhl odvolat a Babiš by s tím souhlasil, tak prezident nebude Babiše přemlouvat, aby ve vládě zůstal.

Co udělal Andrej Babiš s dluhopisy, když mnozí politici volají po jeho odchodu z vlády?

Babiš v roce 2012 podobně jako stovky dalších podnikatelů a firem využil tehdejší mezery v zákoně. Ten osvobozoval od placení daní dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny bez ohledu na to, jaké zisky z nich plynuly. Babiš nechal svou společnost Agrofert vydat tři miliardy takových dluhopisů, polovinu z nich si v následujících dvou letech koupil, nikdo jiný kupcem být nemohl. Tím získal až do roku 2023 nezdaněný příjem 90 milionů korun ročně, o stejnou částku si jeho Agrofert snižuje daňový základ, čímž státní pokladna přichází o dalších 17,1 milionu korun ročně.

Padne vláda s případným odchodem Andreje Babiše?

Nejspíše nepadne. Sám Andrej Babiš řekl, že nečeká, že by ho v případě odvolání následovali také ostatní ministři za hnutí ANO. "Pracují dobře, tak proč to celé ničit pár měsíců před volbami," řekl. Aby padla celá vláda, ANO by muselo vypovědět koaliční smlouvu. Podle koaliční smlouvy by se představitelé jednotlivých stran měli napřed sejít k takzvanému dohadovacímu řízení, v rámci kterého by se měli snažit dojít ke smíru. Teprve pokud by se tak nestalo, mohla by dotčená koaliční strana smlouvu - a z ní plynoucí závazky - vypovědět.

Kdo nahradí Babiše na postu ministra?

Pokud by to měl být někdo z ministerstva, k Babišovi má nejblíže jeho náměstkyně Alena Schillerová. Ta je sice na ministerstvu teprve od loňského ledna, měla však ve své agendě Babišovy klíčové projekty: elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení a daňovou reformu v podobě takzvaného "daňového balíčku". Ten už je schválený, a Babišova náměstkyně si tak mohla udělat úspěšnou "fajfku" u všech zadaných úkolů.

Kolik ministrů už ve vládě Bohuslava Sobotky od zvolení skončilo?

Zatím sedm. Jako první rezignovala ještě v říjnu 2014 Věra Jourová (ANO), která se stala eurokomisařkou. O měsíc později, ještě v prvním roce vládnutí, skončil šéf dopravy Antonín Prachař (ANO). Na jaře 2015 odstoupila po kritice i ministryně spravedlnosti Helena Válková, jako už třetí ministryně za hnutí ANO. Další ministři už odešli z vlády nedobrovolně: Marcela Chládka (ČSSD) odvolal premiér v červnu 2014, Svatopluk Němeček a Jiří Dienstbier (oba ČSSD) neprošli "čistkami" v listopadu 2016. Posledním zatím odvolaným ministrem byl v únoru letošního roku Jan Mládek (ČSSD).

Premiér Sobotka chce od ministra Babiše vysvětlení, dal mu jen pár dnů | Video: TV Prima | 00:45

