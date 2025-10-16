Stát porušil práva SPD, rozhodl soud. Omluvy se Okamurovo hnutí nedočká

Hnutí SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
Redakce shání vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a předsedy SPD Tomio Okamury.
Právní zástupce SPD Adam Batuna rozhodnutí odvolacího soudu uvítal. Soudkyně podle něj konstatovala, že u žádného z výroků, které se ve sledovaném období ze strany SPD objevily, nebyly shledány prvky xenofobie, extremismu nebo předsudečné nenávisti. Zástupce ministerstva vnitra Lubomír Janků novinářům řekl, že ministerstvo rozhodnutí respektuje, vyčká na písemné odůvodnění rozsudku. Poté zváží případné podání dovolání.
Hnutí na ministerstvo podalo žalobu kvůli tomu, že ho úřad ve zprávě označil za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudil mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. V odvolání požadovalo, aby mu soud nad rámec konstatování porušení práv přiznal i omluvu. Ministerstvo vnitra naopak žádalo zamítnutí žaloby.
Soudkyně Markéta Wildová dnes obě odvolání zamítla a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 potvrdila. Upozornila, že soud se zabýval aktivitami hnutí v druhé polovině roku 2020, případně obdobím, které mu bezprostředně předcházelo. Hnutí se v té době sice vyjadřovalo například k problematice migrace, integrace muslimů, kritizovalo EU nebo NATO, znaky pro zařazení do zprávy tak, jak je vnitro definovalo, ale podle soudkyně nenaplnilo.
Kvůli zařazení do zpráv o extremismu za různá období podalo hnutí na ministerstvo vnitra více žalob. Kromě dnešní zatím obvodní soud jedné vyhověl a další zamítnul, odvoláními se bude Městský soud v Praze zabývat v listopadu a v prosinci. O poslední žalobě rozhodne obvodní soud dnes odpoledne.
Hnutí SPD zmiňuje i zpráva o extremismu za rok 2024, a to v souvislosti se stíháním předsedy hnutí Tomia Okamury kvůli kontroverzní kampani před krajskými volbami, která měla podle kriminalistů rasistický či xenofobní podtext. Policie viní Okamuru i SPD z podněcování k nenávisti, za které hrozí až tři roky vězení. Stíhání předsedy je momentálně přerušené, protože ve volbách do Poslanecké sněmovny získal mandát a zároveň imunitu. Soud již do Sněmovny poslal žádost o Okamurovo vydání ke stíhání.