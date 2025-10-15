Položit první dotaz při jakékoliv besedě bývá poměrně často problém. Na začátku prostě lidé hledají odvahu. Zejména, když jde třeba o setkání s prezidentem Petrem Pavlem. V úterním podvečeru ale utekla jen krátká chvíle, než se zvedla první ruka. Ovšem místo otázky zazněla prosba.
"Prosím, aby ve vládě nebyli Turek ani Macinka," pronesla do podaného mikrofonu starší žena, která seděla na úplném konci dlouhého sálu. Přesně takto začala a ukázala menší transparent, na kterém měla podobné sdělení: TUREK A MACINKA DO VLÁDY NEPATŘÍ.
Když následně tato slova přečetla, zaplněný sál se po ní a vedle stojící ženě začal otáčet a vzápětí ocenil jejich výzvu silným potleskem. Bylo zřejmé, že na prezidenta nepřišlo patrně moc příznivců nově tvořené vlády hnutí ANO s Motoristy a SPD. Nebo přinejmenším chyběli příznivci předsedy Motoristů Petra Macinky, o kterém se mluví jako o možném ministru životního prostředí, a poslance této strany Filipa Turka - ten byl zvažovaným kandidátem na ministra zahraničí.
"Já to beru jako komentář, ne jako otázku," zareagoval nejdříve na výzvu prezident. Ale nakonec se přece jen trochu rozpovídal, byť velmi opatrně. Svou odpověď začal vysvětlováním, že zatím nechce žádná možná jména ministrů komentovat.
"Samozřejmě, teď se nejvíce hovoří o těchto dvou jménech. Ale máme určitě dost času na to, až Andrej Babiš po dohodě se svými koaličními partnery řekne svou představu, jak by měla vláda vypadat," sdělil Pavel. A mimo jiné upozorňoval i na to, že prezident nemá právo vetovat nějakého člena vlády. Zároveň ovšem naznačil, že pokud by někdo z kandidátů nesplňoval kritéria potřebná na tak prestižní post, tak by ve vládě zasednout neměl.
Hned po skončení besedy Aktuálně.cz zajímalo, kdo jsou ony dvě ženy, které jako jediné z plného sálu přišly s nějakým heslem, a kdo je jim v politice blízký. Jak se ukázalo, dotaz sice položila paní Zdenka Kršíková, ale nápad a transparent s nápisem byl dílem její dcery - s nímž ovšem matka souhlasila.
"To není možné, aby ve vládě byli takoví dva lidé, kteří mají sprosté chování. To prostě nejde. Oba se vyjadřují jak ve čtvrté cenové skupině, navíc minulost pana Turka - to je absurdní," vysvětlovala dcera, proč přišla s takovým protestem. Nejvíce ji prý pobouřilo sdělení Deníku N, který tvrdí, že Turek v minulosti na sociálních sítích zlehčoval žhářský útok pachatelů na romský domek, po kterém utrpěla velmi vážné popáleniny malá romská holčička. Což Turek popírá.
"To je od něj jen zástěrka. On je typ mafiána. Takový člověk prostě nemůže být ministrem zahraničí, jestliže něco takového napíše dokonce o dítěti," opakovala. Co je těšilo, byla atmosféra debaty, protože obě patří mezi příznivkyně Petra Pavla. "Debata byla moc pěkná. Prezidenta mám ráda jako člověka. Navíc je elegán a stojí si za svým," svěřila se dcera paní Kršíkové.
Vzhledem k tomu, jak chválila prezidenta a emotivně přišla protestovat proti zástupcům nové vládní koalice, z reakcí lidé v sále bylo patrné, že je obě považují za podporovatelky končící vládní koalice Petra Fialy (ODS). Ostatně z dotazů dalších lidí i potlesku po odpovědi Pavla bylo jasné, že vládní voliči mají jasnou převahu.
Zmiňovaná dcera má ovšem jiného politického favorita, jak nakonec sama přiznala. "Já mám ráda pana Okamuru. A mám radost z toho, že SPD bude ve vládě," uvedla za souhlasu své matky. A na doplňují dotaz, proč právě Tomia Okamuru, odpověděla, že prý věří v jeho sliby především ohledně zlevnění základních potravin a energií.