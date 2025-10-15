Domácí

Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Mezi mnoha lidmi, kteří přišli na úterní debatu s prezidentem Petrem Pavlem do Děčína, dvě ženy v hledišti získaly větší pozornost než kdokoliv jiný. Přinesly si totiž nápis proti předsedovi Motoristů Petru Macinkovi a novému poslanci za tuto stranu Filipu Turkovi. Řada přítomných si tak myslela, že ženy patří mezi příznivce vládních stran. Jenže, jak prozradily Aktuálně.cz, volí úplně jinak.
Aktuálně.cz mluvilo s matkou a dcerou, které přinesly na besedu s prezidentem Petrem Pavlem protestní nápis. Video zachycuje i jejich dotaz na Pavla. | Video: Radek Bartoníček

Položit první dotaz při jakékoliv besedě bývá poměrně často problém. Na začátku prostě lidé hledají odvahu. Zejména, když jde třeba o setkání s prezidentem Petrem Pavlem. V úterním podvečeru ale utekla jen krátká chvíle, než se zvedla první ruka. Ovšem místo otázky zazněla prosba.

Související

Turek nemá být ministrem, ohrozilo by to pověst země, myslí si velká část Čechů

Filip Turek slaví výsledek voleb do Evropského parlamentu 2024

"Prosím, aby ve vládě nebyli Turek ani Macinka," pronesla do podaného mikrofonu starší žena, která seděla na úplném konci dlouhého sálu. Přesně takto začala a ukázala menší transparent, na kterém měla podobné sdělení: TUREK A MACINKA DO VLÁDY NEPATŘÍ.

Když následně tato slova přečetla, zaplněný sál se po ní a vedle stojící ženě začal otáčet a vzápětí ocenil jejich výzvu silným potleskem. Bylo zřejmé, že na prezidenta nepřišlo patrně moc příznivců nově tvořené vlády hnutí ANO s Motoristy a SPD. Nebo přinejmenším chyběli příznivci předsedy Motoristů Petra Macinky, o kterém se mluví jako o možném ministru životního prostředí, a poslance této strany Filipa Turka - ten byl zvažovaným kandidátem na ministra zahraničí.

"Já to beru jako komentář, ne jako otázku," zareagoval nejdříve na výzvu prezident. Ale nakonec se přece jen trochu rozpovídal, byť velmi opatrně. Svou odpověď začal vysvětlováním, že zatím nechce žádná možná jména ministrů komentovat.

"Samozřejmě, teď se nejvíce hovoří o těchto dvou jménech. Ale máme určitě dost času na to, až Andrej Babiš po dohodě se svými koaličními partnery řekne svou představu, jak by měla vláda vypadat," sdělil Pavel. A mimo jiné upozorňoval i na to, že prezident nemá právo vetovat nějakého člena vlády. Zároveň ovšem naznačil, že pokud by někdo z kandidátů nesplňoval kritéria potřebná na tak prestižní post, tak by ve vládě zasednout neměl.

Související

Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Filip Turek

Hned po skončení besedy Aktuálně.cz zajímalo, kdo jsou ony dvě ženy, které jako jediné z plného sálu přišly s nějakým heslem, a kdo je jim v politice blízký. Jak se ukázalo, dotaz sice položila paní Zdenka Kršíková, ale nápad a transparent s nápisem byl dílem její dcery - s nímž ovšem matka souhlasila.

Související

Ekologové varují Babiše před Motoristy v čele ministerstva životního prostředí

koláž - Macinka, Babiš

"To není možné, aby ve vládě byli takoví dva lidé, kteří mají sprosté chování. To prostě nejde. Oba se vyjadřují jak ve čtvrté cenové skupině, navíc minulost pana Turka - to je absurdní," vysvětlovala dcera, proč přišla s takovým protestem. Nejvíce ji prý pobouřilo sdělení Deníku N, který tvrdí, že Turek v minulosti na sociálních sítích zlehčoval žhářský útok pachatelů na romský domek, po kterém utrpěla velmi vážné popáleniny malá romská holčička. Což Turek popírá.

"To je od něj jen zástěrka. On je typ mafiána. Takový člověk prostě nemůže být ministrem zahraničí, jestliže něco takového napíše dokonce o dítěti," opakovala. Co je těšilo, byla atmosféra debaty, protože obě patří mezi příznivkyně Petra Pavla. "Debata byla moc pěkná. Prezidenta mám ráda jako člověka. Navíc je elegán a stojí si za svým," svěřila se dcera paní Kršíkové.

Vzhledem k tomu, jak chválila prezidenta a emotivně přišla protestovat proti zástupcům nové vládní koalice, z reakcí lidé v sále bylo patrné, že je obě považují za podporovatelky končící vládní koalice Petra Fialy (ODS). Ostatně z dotazů dalších lidí i potlesku po odpovědi Pavla bylo jasné, že vládní voliči mají jasnou převahu.

Zmiňovaná dcera má ovšem jiného politického favorita, jak nakonec sama přiznala. "Já mám ráda pana Okamuru. A mám radost z toho, že SPD bude ve vládě," uvedla za souhlasu své matky. A na doplňují dotaz, proč právě Tomia Okamuru, odpověděla, že prý věří v jeho sliby především ohledně zlevnění základních potravin a energií.

 
Mohlo by vás zajímat

"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Co skutečně hrozí Turkovi? Advokát Sokol zmínil hlavní sporné body v rasistické kauze

Co skutečně hrozí Turkovi? Advokát Sokol zmínil hlavní sporné body v rasistické kauze

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Pavel Petr Macinka Filip Turek politika Tomio Okamura SPD Motoristé sobě

Právě se děje

teď
Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Hokejisté Litvínova prohráli v 16. kole extraligy na ledě Vítkovic vysoko 2:8.
před 18 minutami
Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Aktuální královna světové tenisové čtyřhry Kateřina Siniaková poprvé spojila síly s jinou deblovou ikonou: vítězkou devíti grandslamů Sie Šu-wej.
Aktualizováno před 46 minutami
"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

ŽIVĚ
"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 46 minutami
Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Masarykův "poslední dopis" si příští týden bude moct prohlédnout veřejnost ve výstavním sále Národního archivu v Praze.
před 1 hodinou
Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí
7:01

Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí

Aktuálně.cz mluvilo s matkou a dcerou, které přinesly na besedu s prezidentem Petrem Pavlem protestní nápis. Video zachycuje i jejich dotaz na Pavla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Antimonopolní úřad zkoumá nákup fotbalové Plzně, rozhodnutí padne brzy

Antimonopolní úřad zkoumá nákup fotbalové Plzně, rozhodnutí padne brzy

Antimonopolní úřad v minulosti posuzoval například odkup fotbalového klubu Slavia podnikatelem Pavlem Tykačem.
Další zprávy