Odtajněno: Zmatení estébáci se postříleli s policajty. Blamáž měla nečekaný konec

Novinář a badatel Jaroslav Mareš už mnoho let hledá zapomenuté a utajené příběhy, které měly zůstat už navždy uzavřené v archivech. Některé z nich se do střežených archivů dostaly kvůli tomu, že by jejich zveřejněním měl někdo pořádnou ostudu. Druhá epizoda podcastu Odtajněno má název Když se estébáci postříleli s policajty.

1:22 Odtajněno - Hazlov (teaser) | Video: Aktuálně.cz

Podcast Odtajněno: Největší průšvihy našich dějin poslouchejte na všech svých oblíbených aplikacích, na Spotify a Apple podcastech. Jak se může zvrtnout rozkaz k nejvyšší pohotovosti na státních hranicích kvůli zveličeným obavám z vpádu teroristických skupin emigrantů z Německa do Československa, ukazuje případ, který se čtrnáct měsíců po komunistickém puči odehrál na Chebsku. Hlavní roli hrál diletantismus bezpečnostních složek. Konspirace neboli utajení je jednou z hlavních zásad zpravodajské práce. Jenže co když stejná tajná služba konspiruje dvě různé informace, které jdou proti sobě. A také dva týmy, které jdou proti sobě. A tak v květnu 1949 proti sobě stanuli příslušníci Státní bezpečnosti a příslušníci Veřejné bezpečnosti. Měli samopaly, kulomety i granáty a nedali si nic zadarmo. Kdyby nebyl výsledek zpackané akce děsivý, vzájemný křik obou stran "soudruzi neblbněte" by připomínal spíše grotesku. Komunisté se samozřejmě pokusili případ ututlat. Podcast v plné délce si můžete přehrát i zde: Podcast Aktuálně.cz Odtajněno přibližuje okolnosti bizarních skandálů, afér a průšvihů, které se odehrály zejména v minulém století, ale zabrousí i do starší historie. Série novináře a badatele Jaroslava Mareše poutavě popisuje skandály tuzemských osobností, neznámá pozadí událostí či neuvěřitelné přešlapy tajných služeb. Autor rovněž provozuje web Badatelé.net.