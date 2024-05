ODS chce prosadit výpověď bez udání důvodu s vyšším odstupným, tvrdí Fiala

ODS se podle svého předsedy a premiéra Petra Fialy pokusí přesvědčit další strany vládní koalice, aby ve sněmovně prosadily výpověď bez udání důvodu do vládní novely zákoníku práce. Premiér to ve čtvrtek uvedl při interpelacích ve sněmovně.

Proti možnosti propouštění z pracovního poměru se již dříve postavili nejen opozice a odbory, ale i vládní lidovci. Předseda vlády počátkem května uvedl, že z programových návrhů koaličních stran mají šanci na prosazení pouze ty, na kterých se shodnou všichni vládní partneři.

"Je to věc, o které je moje politická strana přesvědčena, stejně jako Národní ekonomická rada vlády a reprezentanti zaměstnavatelů. My se budeme pokoušet přesvědčit naše koaliční partnery a prosadit to při projednávání v Poslanecké sněmovně, ale zatím výpověď bez udání důvodu v tom balíku změn obsažena není," uvedl premiér.

"Není to nic proti zaměstnancům, počítá se adekvátním odstupným ve výši šesti až osmi měsíčních platů, což je zcela dostatečná ochrana," dodal Fiala. Návrh nicméně odmítají jak opoziční hnutí ANO a SPD, tak vládní lidovci.

"Za KDU-ČSL mohu říci, že v žádném případě nebudeme podporovat jakýkoli proces, jakoukoli snahu, aby se to tam během legislativního procesu objevilo," uvedla ve středu místopředsedkyně sněmovního petičního výboru Nina Nováková.

Proti možnosti bezdůvodného propouštění z pracovního poměru se postavila Českomoravská konfederace odborových svazů, která ve středu předala sněmovně petici proti takovému doplnění zákoníku práce. Petici za tři měsíce podepsalo 52 643 lidí.

Národní ekonomická rada vlády doporučila možnost propuštění bez udání důvodu kvůli tomu, že problémové zaměstnance či zaměstnance bez výkonu není možné v Česku propustit, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň. Vedle snadnějších výpovědí podpořil možnost pružnějších náborů či regulaci pracovní doby. Česko patří v Evropské unii dlouhodobě k zemím s nejnižší nezaměstnaností. Zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek pracovních sil. Podle ekonomické rady vlády by bylo potřeba český trh práce rozpohybovat.

Fiala uvedl, že vládní novela obsahuje opatření, která mají vést k vyšší flexibilitě. Kritizované zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc se má podle premiéra týkat zaměstnanců, kteří se dopustí pochybení nebo svou práci vykonávají nedostatečně. Terčem výtek je i prodloužení zkušební doby ze tří na čtyři měsíce, u vedoucího zaměstnance ze šesti na osm měsíců.