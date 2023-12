Odpadlík od Babiše projevil své ambice, exhejtman Vondrák založil politické hnutí OK

Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje zvolený za ANO Ivo Vondrák a jeho spolupracovníci z krajského zastupitelského klubu OK (Otevření a konstruktivní) zakládají nové hnutí OK (Osobnosti pro Kraj). Příští rok v krajských volbách budou kandidovat v koalici s hnutím STAN. Pro registraci hnutí potřebují nasbírat tisíc podpisů, proto nyní vytvořili petici za založení hnutí.

Vytvoření koalice pro krajské volby oznámili její zástupci minulý měsíc v Ostravě. Lídrem bude poslanec Vondrák, kterého v čele kandidátky doplní poslankyně a krajská předsedkyně STAN Michaela Šebelová. "Přiznám se, že jsme nevěděli, že tam musí být petice, jinak všechno ostatní máme nachystané," řekl v sobotu Vondrák.

Potřebných 1000 podpisů je požadavkem ministerstva vnitra pro registraci hnutí. "Potřebujeme mít minimálně sto podpisů lidí, kteří se staví za to, že něco takového by mělo vzniknout. Není to časově omezené, prostě až budeme mít víc než tisíc podpisů, tak budeme registrovat hnutí," řekl Vondrák. Potřebný počet podpisů by si přál nasbírat do konce roku.

Za vznikající hnutí jsou pod peticí podepsaní Vondrák a krajští zastupitelé Ondřej Němeček a Zdeněk Karásek. Petici mohou zájemci podepsat na několika místech, nebo si ji stáhnout z internetových stránek 3tecky.com.

"Věříme v otevřený dialog a transparentnost. Naše aktivity jsou otevřené veřejnosti a vaše návrhy jsou pro nás důležité. Hledáme konstruktivní řešení. Namísto útočné kritiky se zaměřujeme na spolupráci a realizaci efektivních a dlouhodobě udržitelných řešení," uvádějí k hodnotám OK zakladatelé hnutí.

Místo Babiše Pavel a odchod

Vondrák je poslancem od roku 2017, ve funkci hejtmana byl od roku 2016 do letošního června. Zvolený byl za ANO. Stal se kritikem některých kroků ANO, přičemž jeho spory s hnutím vyvrcholily po volbě prezidenta, v níž Vondrák veřejně podpořil nynější hlavu státu Petra Pavla na úkor svého tehdejšího stranického šéfa a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Posléze opustil hnutí i poslanecký klub ANO. Na funkci hejtmana rezignoval, když hrozilo, že ho zastupitelstvo odvolá. Poté v krajském zastupitelstvu založil čtyřčlenný klub OK, v němž je kromě Vondráka, Němečka a Karáska i bývalá náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová. Všichni dříve byli v klubu hnutí ANO.