Domácí

Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Viet Tran Viet Tran
před 24 minutami
Policisté z moravskoslezského "kamion-teamu" narazili na poněkud neobvyklý případ. Během kontroly odhalili pracovníka přepravní společnosti, který řídil bez většího odpočinku téměř 48 hodin. Aby obelstil tachograf, využil finty se spolujezdcem. Policisté mu další jízdu zakázali, provozovateli pak uložili tučnou pokutu. To ovšem nebyl jediný problém s kamiony, který museli v nedávné době řešit.
Policie, kamion, Moravskoslezský kraj, řidič, nákladní vůz, krimi
Policie, kamion, Moravskoslezský kraj, řidič, nákladní vůz, krimi
Policie, kamion, Moravskoslezský kraj, řidič, nákladní vůz, krimi
Policie, kamion, Moravskoslezský kraj, řidič, nákladní vůz, krimi Zobrazit 4 fotografie

Jen těžko uvěřitelný a velmi nebezpečný výkon odhalili policisté z moravskoslezského kamion-teamu, který dohlíží na dodržování podmínek u nákladních vozidel i pracovního režimu řidičů. Na silnici I/48 u bývalého hraničního přechodu v Chotěbuzi na Karvinsku zastavili tahač s návěsem převážejícím autodíly. Posléze zjistili, že 47letý pracovník dopravní společnosti strávil za volantem v kuse více času, než je zdrávo. Kamion měl údajně řídit téměř 48 hodin bez delšího odpočinku.

Související

"Zlodějská hyena dopadena." Recidivista přepadl 90letou stařenku, bránila se marně

Policie, loupež, seniorka, České Budějovice, krimi

"Využíval pro prodloužení své pracovní doby za volantem také kartu tachografu od svého kolegy, kterou střídal se svou. Kolega s ním samozřejmě nejel," popsala případ mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Riskantní a nezodpovědný přístup řidiče se neobešel bez trestu. Kromě zákazu další jízdy provozovatel musel zaplatit 150 tisíc korun. Policisté věc oznámili správnímu orgánu kvůli podezření z několika přestupků.

Kamion "přešvihl" délku o tři metry

Další neobvyklý přešlap řešili strážci zákona z dálničního oddělení Mankovice. Po dálnici D48 směrem na Nový Jičín jela nákladní souprava s návěsem, která převážela autobus. Policisté provedli na úrovni Bělotína nízkorychlostní měření a zjistili, že souprava je téměř o 3,5 metru delší, než povolují předpisy.

O necelý metr byla "přešvihnuta" také šířka. "Řidič nepředložil rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací pro Českou republiku, měl jen platné povolení na přepravu nadrozměru pro Itálii, Rakousko a Polsko. Policisté zakázali další jízdu se soupravou do doby zjednání nápravy," přiblížila Štětínská další průšvihy v regionu.

Řidiči uložili policisté pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 15 tisíc korun. Nad rámec toho byl potrestán i provozovatel, a to kaucí ve výši 200 tisíc korun.

 
Mohlo by vás zajímat

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh
5 fotografií

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Politická šikana: Volby mohou pro Babiše dopadnout zle, sociolog vysvětluje proč

Politická šikana: Volby mohou pro Babiše dopadnout zle, sociolog vysvětluje proč
34:15

Před pár týdny seděl v nejužším vedení ministerstva obrany, teď už radí zbrojařům

Před pár týdny seděl v nejužším vedení ministerstva obrany, teď už radí zbrojařům
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi policie Policie ČR Doprava kamion řidič Moravskoslezský kraj

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Plíšková - Andrianjafitrimová 1:1. Češka ztrácí náskok, drama ve třetí sadě pokračuje

ŽIVĚ
Plíšková - Andrianjafitrimová 1:1. Češka ztrácí náskok, drama ve třetí sadě pokračuje

Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového turnaje v Caldas da Rainha mezi Karolínou Plíškovou a Tessah Andrianjafitrimovou z Francie.
před 18 minutami

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh
Prohlédnout si 5 fotografií
Kompletní souprava korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť.
Premiéra Petra Fialu, který byl během ceremoniálu na předvolebním výjezdu v Moravskoslezském kraji, zastoupila vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková.
před 24 minutami
Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Řidič velké nákladní soupravy využil finty se spolujezdcem. Za velmi nezodpovědné a nebezpečné jednání na dálnici padla i tučná pokuta.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy v katedrále svatého Víta na Pražském hradě otevřelo Korunní komoru, v níž jsou uloženy klenoty.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
před 1 hodinou
Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další arabští vůdci na pondělním summitu arabsko-islámských zemí v Dauhá ostře zkritizovali Izrael.
Další zprávy