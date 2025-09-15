Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Jen těžko uvěřitelný a velmi nebezpečný výkon odhalili policisté z moravskoslezského kamion-teamu, který dohlíží na dodržování podmínek u nákladních vozidel i pracovního režimu řidičů. Na silnici I/48 u bývalého hraničního přechodu v Chotěbuzi na Karvinsku zastavili tahač s návěsem převážejícím autodíly. Posléze zjistili, že 47letý pracovník dopravní společnosti strávil za volantem v kuse více času, než je zdrávo. Kamion měl údajně řídit téměř 48 hodin bez delšího odpočinku.
"Využíval pro prodloužení své pracovní doby za volantem také kartu tachografu od svého kolegy, kterou střídal se svou. Kolega s ním samozřejmě nejel," popsala případ mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Riskantní a nezodpovědný přístup řidiče se neobešel bez trestu. Kromě zákazu další jízdy provozovatel musel zaplatit 150 tisíc korun. Policisté věc oznámili správnímu orgánu kvůli podezření z několika přestupků.
Kamion "přešvihl" délku o tři metry
Další neobvyklý přešlap řešili strážci zákona z dálničního oddělení Mankovice. Po dálnici D48 směrem na Nový Jičín jela nákladní souprava s návěsem, která převážela autobus. Policisté provedli na úrovni Bělotína nízkorychlostní měření a zjistili, že souprava je téměř o 3,5 metru delší, než povolují předpisy.
O necelý metr byla "přešvihnuta" také šířka. "Řidič nepředložil rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací pro Českou republiku, měl jen platné povolení na přepravu nadrozměru pro Itálii, Rakousko a Polsko. Policisté zakázali další jízdu se soupravou do doby zjednání nápravy," přiblížila Štětínská další průšvihy v regionu.
Řidiči uložili policisté pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 15 tisíc korun. Nad rámec toho byl potrestán i provozovatel, a to kaucí ve výši 200 tisíc korun.