Domácí

"Zlodějská hyena dopadena." Recidivista přepadl 90letou stařenku, bránila se marně

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Policie dopadla zloděje, který v Českých Budějovicích přepadl 90letou ženu s chodítkem. Nejdříve jí bezostyšně sebral mobil, když hledala klíče od dveří, následně jí sebral z tašky i peněženku. Pachatele policisté dopadli hned druhý den a zjistili, že jde o nezaměstnaného recidivistu, který v minulosti kradl již několikrát. Strážci zákona zveřejnili také video z incidentu.
Policie, loupež, seniorka, České Budějovice, krimi
Policie, loupež, seniorka, České Budějovice, krimi
Policie, loupež, seniorka, České Budějovice, krimi
Policie, loupež, seniorka, České Budějovice, krimi Zobrazit 4 fotografie

Zvlášť krkavčí čin museli českobudějovičtí policisté řešit minulou středu v ranních hodinách. 90letá seniorka s pomocným chodítkem si před domem připravovala klíče k odemčení domu a položila si svou tašku k nohám, když k ní najednou přišel muž v kapuci.

Recidivista okradl v Českých Budějovicích 90letou stařenku, incident zachytila kamera. Policie podezřelého muže dopadla hned druhý den. | Video: Policie ČR

Ten začal bez skrupulí prohrabávat její tašku. Nejdříve přes odpor seniorky vytáhl telefon, později následovala i peněženka.

"Jen velkou náhodou neutrpěla stařenka při loupeži žádné závažné zranění, přestože se zloději bránila a ten ji několikrát odstrčil," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Celý incident zachytila bezpečnostní kamera. Netrvalo dlouho a policie si na podezřelého muže počkala před jednou z vytipovaných ubytoven hned druhý den. 

Související

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Pita

"Zjistili, že jde o známou firmu a také, že seniorka není jeho jedinou obětí. Na staré lidi se totiž skoro specializuje, nečeká totiž žádný odpor… Vyšetřovatelům také výrazně pomohla sama přepadená, úžasně spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele," doplnil Matzner v tiskové zprávě, kterou policisté uvodili slovy, že "zlodějská hyena byla dopadena".

Po sdělení obvinění by tak mohl pachatel putovat do vazby. Podle policistů je možné, že zadržený recidivista okradl více lidí, kteří ale skutek nenahlásili. "Informace k případu přijmeme na lince 158," uzavřel mluvčí.

 
Mohlo by vás zajímat

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

Sexuální život mladých se mění. Mnozí ho ještě ani nepoznali

Sexuální život mladých se mění. Mnozí ho ještě ani nepoznali

Povolte žákům u maturity pravidla pravopisu a elektronické slovníky, žádají učitelé

Povolte žákům u maturity pravidla pravopisu a elektronické slovníky, žádají učitelé
domácí Aktuálně.cz Obsah policie České Budějovice Jihočeský kraj krimi přepadení loupež loupežné přepadení

Právě se děje

teď
Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl jeho ministr

Španělsko by mělo kvůli účasti Izraele bojkotovat Eurovizi, uvedl jeho ministr

Podobný krok už v minulém týdnu avizovaly veřejnoprávní televize v Irsku a Nizozemsku.
před 4 minutami
"Dívejte se, na co chcete." Bělorusko hostí Američany na manévrech s Ruskem

"Dívejte se, na co chcete." Bělorusko hostí Američany na manévrech s Ruskem

Ruská a běloruská armáda v pátek zahájily společné cvičení Západ 2025, které se koná v obou zemích.
Aktualizováno před 15 minutami
PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
před 16 minutami

"Vypadá to jako z roku 1995." Šéfdesignér Mercedesu se tvrdě opřel do konkurence

"Vypadá to jako z roku 1995." Šéfdesignér Mercedesu se tvrdě opřel do konkurence
Prohlédnout si 7 fotografií
Interiér studie supersportovního vozu Audi Concept C má jen malý středový displej, který je navíc ukrytý uvnitř přístrojové desky.
Audi Concept C se letos představil na IAA v Mnichově.
Aktualizováno před 30 minutami
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

ŽIVĚ
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami
"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile.
před 39 minutami

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?
Prohlédnout si 12 fotografií
Na český trh vstupuje nové pohyblivé bydlení - plně vybavené, designově propracované mobilní domy, které nabízejí alternativu k tradičnímu bydlení. I v "domě na kolečkách" se dá žít na úrovni a komfortně - je tedy možné, že podobné objekty nahradí žití v drahých bytech?
Ceny nemovitostí v Česku nadále rostou. V Praze je podle aktuálních dat potřeba přibližně 15 ročních hrubých platů na pořízení průměrného bytu. I proto roste zájem o alternativní formy bydlení - a jednou z těch, které se začínají prosazovat, jsou moderní mobilní domy.
Další zprávy