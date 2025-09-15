"Zlodějská hyena dopadena." Recidivista přepadl 90letou stařenku, bránila se marně

Zvlášť krkavčí čin museli českobudějovičtí policisté řešit minulou středu v ranních hodinách. 90letá seniorka s pomocným chodítkem si před domem připravovala klíče k odemčení domu a položila si svou tašku k nohám, když k ní najednou přišel muž v kapuci.
Ten začal bez skrupulí prohrabávat její tašku. Nejdříve přes odpor seniorky vytáhl telefon, později následovala i peněženka.
"Jen velkou náhodou neutrpěla stařenka při loupeži žádné závažné zranění, přestože se zloději bránila a ten ji několikrát odstrčil," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Celý incident zachytila bezpečnostní kamera. Netrvalo dlouho a policie si na podezřelého muže počkala před jednou z vytipovaných ubytoven hned druhý den.
"Zjistili, že jde o známou firmu a také, že seniorka není jeho jedinou obětí. Na staré lidi se totiž skoro specializuje, nečeká totiž žádný odpor… Vyšetřovatelům také výrazně pomohla sama přepadená, úžasně spolupracovala a sdělila policistům spoustu podrobností k osobě pachatele," doplnil Matzner v tiskové zprávě, kterou policisté uvodili slovy, že "zlodějská hyena byla dopadena".
Po sdělení obvinění by tak mohl pachatel putovat do vazby. Podle policistů je možné, že zadržený recidivista okradl více lidí, kteří ale skutek nenahlásili. "Informace k případu přijmeme na lince 158," uzavřel mluvčí.