"O penězích se stále neumíme bavit." Neziskovka chce pomoct mladým lidem nekrachnout

Projekt Nekrachni pomáhá již tři roky mladým lidem orientovat se ve světě peněz a finančně dospět. Nyní jeho další rozvoj podpoří nezisková organizace Google.org. Projekt od ní získá grant ve výši 15 milionů korun a možnost spolupracovat s odborníky ze společnosti Google. Nejen o tom, co se získanou podporou plánují vytvořit, hovořila v podcastu výkonná ředitelka Nekrachni Maria Šimůnková.

Impuls k založení projektu získala se svým kamarádem Jakubem Rychlým v posledním ročníku střední školy. Oba se tehdy chystali na vysokoškolské studium a přestěhování od rodičů. "Najednou jsem to už přestávala vnímat jen jako skvělou a pozitivní věc, že budu bydlet sama. Začala jsem v tom vidět i nedostatky a měla jsem obavy, které se zvláště týkaly financí a toho, jak budu zvládat řešit ‚dospělácké‘ povinnosti," popisuje v podcastu jednadvacetiletá Šimůnková.

Poslechněte si podcast s Marií Šimůnkovou:

Společně se tak rozhodli vytvořit vzdělávací platformu a mezi svými vrstevníky šířit osvětu o finanční gramotnosti. Ze začátku projekt budovali s nulovým rozpočtem a pouze za dobrovolnické pomoci dalších středoškolských studentů začali vyvíjet výukovou aplikaci.

"Potom se projekt přesunul i do rukou někoho zkušenějšího a měli jsme první finance. Ty ale pořád nebyly dostatečné, takže jsme se spíše zaměřili na přímou komunikaci a vzdělávání jinými cestami, které jsou pro nás dostupnější a levnější," vzpomíná spoluzakladatelka neziskové organizace.

Tehdy se především zaměřili na komunikaci na sociálních sítích a vytváření výukových materiálů pro učitele, které zdarma nabízeli na svých webových stránkách. Ty od té doby využilo přes 900 pedagogů z přibližně 500 škol. "Materiály jsme spoluvytvářeli nejenom s experty, ale také se samotnými středoškoláky. To znamená, že jsou dělané opravdu pro lidi, kteří je budou využívat v hodinách. Nejsou dělané učitelům na míru, ale dětem na míru," podotýká Šimůnková.

Rozvoj aplikace i hackathon

Postupem času se jim podařilo utvořit třicetičlenný tým složený výhradně z dobrovolníků a oslovit desítky tisíc mladých lidí. Nyní si v projektu společně s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi rozdělí grant ve výši 50 milionů korun od Google.org, filantropické odnože společnosti Google. Nekrachni také kromě peněz získá jako jediný projekt podporu týmu zaměstnanců Googlu, kteří jim na půl roku bezplatně na plný úvazek pomohou.

S jejich posilou plánují aplikaci dále rozvíjet a vytvořit v ní personalizované výukové prostředí, které chtějí co nejvíce přiblížit generaci Z. "Chceme tam mít i prvky ze sociálních sítí a jejich prostřednictvím pomoci mladým lidem budovat zdravé finanční návyky," popisuje Šimůnková.

Dále společně s odborníky ze společnosti Google uspořádají několikadenní hackathon, jehož výsledkem má být vytvoření nového chatbota s umělou inteligencí. "Měl by to být takový pomocník do kapsy. Chat, který bude schopný odpovědět na jednodušší otázky a u problémů odkázat na relevantní organizace, které jsou schopny nabídnout pomoc," vysvětluje. "Umělou inteligenci obecně vnímám jako něco, co bychom měli i ve vzdělávání reflektovat," dodává.

Poslechněte si na platformě SoundCloud podcast se spoluzakladatelkou projektu Nekrachni, která v něm také uvádí, jak nyní v českých školách funguje výuka finanční gramotnosti či s jakými problémy se v tomto ohledu mladí lidé nejvíce potýkají.