NOVINKA: Reklamní poutač s vytištěným plakátem na pár kliknutí

Potřebujete upozornit na svůj podnik? Umístěte před něj tzv. áčko – reklamní poutač s plakátem, kterým nejlépe přilákáte kolemjdoucí. Jeho pořízení nikdy nebylo jednodušší. Díky nové službě českého výrobce Jansen Display ho zvládnete objednat včetně vytištění vizuálu doslova na několik málo kliknutí. Vše je navíc bez čekání – už pozítří může stát hotové áčko před vaší provozovnou.

"Je jedno, zda máte kavárnu, obchod, kadeřnictví nebo fitness. Plakát přenese atmosféru vašeho podniku na ulici, blíž k potenciálním zákazníkům. Kvalitní fotografií zapůsobíte na jejich smysly, probudíte chutě. Pořizovací náklady jsou minimální a efekt zaručený. My vám navíc dodáme poutač včetně plakátů v rekordním čase," shrnuje výhody marketingový ředitel společnosti Jansen Display Michal Havel.

Áčko i s plakátem do 48 hodin u vás

Co budete k pořízení poutače potřebovat? Vlastně pouze jediné - grafický návrh plakátu. Pokud už ho máte připravený, dělí vás od vlastního poutače maximálně 48 hodin. Stačí zavítat na e-shop www.jansen-display.cz a vybrat si z bohaté nabídky variant rozměr a provedení, které vám bude nejlépe vyhovovat.

"Vše ostatní už nechte na nás. Od ledna nabízíme nejen poutače, ale i profesionální tisk. Poutač vám tak dodáváme jako hotový balíček - rovnou i s plakáty. Už nemusíte poptávat tisk plakátů jinde ani platit za jejich dopravu. To vše zajistíme my. Navíc garantujeme doručení standardních produktů do dvou dnů od objednávky. Vše máme skladem a zboží dodáváme zkompletované a smontované. Produkt stačí vybalit a ihned může sloužit," vypočítává Michal Havel.

Záruka české kvality

Jansen Display je původní česká společnost, která má v oblasti výroby reklamních poutačů 25letou praxi a v současnosti patří mezi světové špičky v oboru. Veškeré nabízené produkty se vyrábí v Čechách a zákazník má díky tomu jistotu nejvyšší kvality a precizního zpracování.

Áčkové stojany jsou vhodné pro venkovní použití, vynikají stabilitou a odolají i špatnému počasí. Manipulace s nimi je přitom snadná a výměna plakátu je otázkou několika sekund. Ke stojanům si můžete objednat i praktické doplňkové příslušenství jako třeba drátěný košík na letáky. Zároveň není problém objednávat později pouze dotisky plakátů.

Bližší informace najdete na www.jansen-display.cz.