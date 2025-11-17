Neuvěřitelný podvod. Češka kvůli "vojákovi" přišla o jmění, poslala mobil do Nigérie

Vše mělo podle vyšetřovatelů začít už před šesti lety. Žena si v seznamovací skupině na sociálních sítích vyhlédla inzerát v angličtině, který zveřejnil "americký voják". Ten údajně hledal protějšek na dopisování. Češka z Chomutovska mu proto napsala, že by měla zájem o kontakt.
"Voják" ihned reagoval a oba si začali dlouze dopisovat, třebaže si žena dopomáhala překladačem. Postupně jí měl podvodník odhalovat svůj smyšlený příběh - tvrdil například, že je americký vdovec, který je nyní na misi v Pákistánu. Též zmínil svého "syna", který studuje vysokou školu v USA.
Prvotní fáze "masáže" trvala zhruba měsíc, než jí následně vyznal lásku a vyjádřil přání, že by s ní chtěl žít v České republice.
"Ona mu odepisovala, že by s ním také ráda žila. V této době ji požádal, zda by nepřijala platbu v hotovosti ve výši 700 tisíc dolarů s tím, že by se jednalo o peníze na jejich budoucí společný život," doplnila mluvčí ústeckých policistů Miroslava Glogovská.
Češka ale peníze odmítla s tím, že je nechce, jelikož sama má. "Voják" i tak ale trval na svém a údajně jí proto na adresu poslal balíček s financemi. Netrvalo dlouho a ženě poté přišla zpráva od falešné přepravní služby, která si v souvislosti s převzetím zásilky účtovala tři tisíce eur (zhruba 72 tisíc korun).
Tlačil na ni i "syn" milého
Sumu žena zaslala ze své banky na zahraniční účet a následně ještě svému "milému" na jeho pokyn odeslala snímek obrazovky s potvrzením o provedené platbě. A to byl teprve začátek.
Za dva týdny totiž přišla další žádost o uhrazení platby ve výši dvou tisíc eur pro kurýrní služby - a ani zde Češka nepojala podezření, že by mohlo jít o podvod.
Výzvy k zaslání dalších peněz se opakovaly a žena bohužel po nátlaku ze strany "svého vojáka" - a později i jeho "syna" - vždy udělala, co žádal. V uplynulých letech tak rozposílala částky v řádech tisíců eur na různé zahraniční bankovní účty.
Vzala si půjčku, mobil poslala do Nigerie
Poté co jí vlastní prostředky došly, si opakovaně brala úvěry v celkové výši přesahující 700 tisíc korun, aby vojáka z mise "vykoupila".
"Když se ho ptala, proč musí posílat tolik peněz, přesvědčil ji, že propuštění z mise prostě tolik peněz stojí a že jí to později vrátí," přiblížila Glogovská další okolnosti podvodu.
Aby toho nebylo málo, na jeho požadavek mu dokonce poslala i foto svého občanského průkazu a platební karty, později mu též koupila a poslala nový mobilní telefon do Nigérie. Podle svého tvrzení byl totiž "voják" přemístěn do Afriky.
Nechtěla připustit, že šlo o podvod
Češka tímto způsobem přišla o více než milion korun a zadlužila se. Kdyby ji ovšem policisté nepředvolali k výslechu kvůli podezřelým platbám, nejspíše by nadále posílala peníze svému "příteli".
"Nechtěla si připustit, že by šlo o podvod," konstatovala mluvčí ústecké policie, která má případ na stole.
"Vždy zvažujte, zda a do jaké míry se přátelit s někým, koho jste v životě neviděli a seznámili jste se například prostřednictvím internetové seznamky nebo sociální sítě. Pokud s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní, zvláště když se vydává za někoho ze zahraničí a slibuje vážný vztah," dodala Glogovská na závěr.