Domácí

Neuvěřitelný podvod. Češka kvůli "vojákovi" přišla o jmění, poslala mobil do Nigérie

Viet Tran Viet Tran
před 37 minutami
Policie má na stole stěží uvěřitelný případ s mrzutým rozuzlením. Místo láskyplného života s „americkým veteránem“ přišla 60letá žena z Chomutovska během několika let nejen o své úspory, ale do toho všeho se i zadlužila. Naletěla totiž na známý internetový podvod, před kterým policie opakovaně upozorňuje veřejnost. Ovšem marně. „Nechtěla připustit, že by šlo o podvod,“ uvedli ústečtí policisté.
V uplynulých letech Češka rozposílala částky v řádech tisíců eur na různé zahraniční bankovní účty ve víře, že se sejde se svým milým „americkým vojákem“.
V uplynulých letech Češka rozposílala částky v řádech tisíců eur na různé zahraniční bankovní účty ve víře, že se sejde se svým milým „americkým vojákem“. | Foto: Shutterstock

Vše mělo podle vyšetřovatelů začít už před šesti lety. Žena si v seznamovací skupině na sociálních sítích vyhlédla inzerát v angličtině, který zveřejnil "americký voják". Ten údajně hledal protějšek na dopisování. Češka z Chomutovska mu proto napsala, že by měla zájem o kontakt.

Související

Na "sklepní fantomy" spadla klec. Kradli i rybářské pruty, policii čekalo překvapení

Policie, Praha, Středočeský kraj, krimi, pachatelé, zloděj

"Voják" ihned reagoval a oba si začali dlouze dopisovat, třebaže si žena dopomáhala překladačem. Postupně jí měl podvodník odhalovat svůj smyšlený příběh - tvrdil například, že je americký vdovec, který je nyní na misi v Pákistánu. Též zmínil svého "syna", který studuje vysokou školu v USA.

Prvotní fáze "masáže" trvala zhruba měsíc, než jí následně vyznal lásku a vyjádřil přání, že by s ní chtěl žít v České republice.

"Ona mu odepisovala, že by s ním také ráda žila. V této době ji požádal, zda by nepřijala platbu v hotovosti ve výši 700 tisíc dolarů s tím, že by se jednalo o peníze na jejich budoucí společný život," doplnila mluvčí ústeckých policistů Miroslava Glogovská.

Češka ale peníze odmítla s tím, že je nechce, jelikož sama má. "Voják" i tak ale trval na svém a údajně jí proto na adresu poslal balíček s financemi. Netrvalo dlouho a ženě poté přišla zpráva od falešné přepravní služby, která si v souvislosti s převzetím zásilky účtovala tři tisíce eur (zhruba 72 tisíc korun).

Tlačil na ni i "syn" milého

Sumu žena zaslala ze své banky na zahraniční účet a následně ještě svému "milému" na jeho pokyn odeslala snímek obrazovky s potvrzením o provedené platbě. A to byl teprve začátek.

Za dva týdny totiž přišla další žádost o uhrazení platby ve výši dvou tisíc eur pro kurýrní služby - a ani zde Češka nepojala podezření, že by mohlo jít o podvod.

Výzvy k zaslání dalších peněz se opakovaly a žena bohužel po nátlaku ze strany "svého vojáka" - a později i jeho "syna" - vždy udělala, co žádal. V uplynulých letech tak rozposílala částky v řádech tisíců eur na různé zahraniční bankovní účty.

Vzala si půjčku, mobil poslala do Nigerie

Poté co jí vlastní prostředky došly, si opakovaně brala úvěry v celkové výši přesahující 700 tisíc korun, aby vojáka z mise "vykoupila".

Související

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Policie ČR, Most, krimi, Ústecký kraj, pátrání

"Když se ho ptala, proč musí posílat tolik peněz, přesvědčil ji, že propuštění z mise prostě tolik peněz stojí a že jí to později vrátí," přiblížila Glogovská další okolnosti podvodu.

Aby toho nebylo málo, na jeho požadavek mu dokonce poslala i foto svého občanského průkazu a platební karty, později mu též koupila a poslala nový mobilní telefon do Nigérie. Podle svého tvrzení byl totiž "voják" přemístěn do Afriky.

Nechtěla připustit, že šlo o podvod

Češka tímto způsobem přišla o více než milion korun a zadlužila se. Kdyby ji ovšem policisté nepředvolali k výslechu kvůli podezřelým platbám, nejspíše by nadále posílala peníze svému "příteli".

"Nechtěla si připustit, že by šlo o podvod," konstatovala mluvčí ústecké policie, která má případ na stole.

"Vždy zvažujte, zda a do jaké míry se přátelit s někým, koho jste v životě neviděli a seznámili jste se například prostřednictvím internetové seznamky nebo sociální sítě. Pokud s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní, zvláště když se vydává za někoho ze zahraničí a slibuje vážný vztah," dodala Glogovská na závěr.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš zůstává jediným adeptem ANO na premiéra, řekl Havlíček

Babiš zůstává jediným adeptem ANO na premiéra, řekl Havlíček

Protest Milionu chvilek. Staroměstské náměstí zaplnili demonstranti proti nové vládě

Protest Milionu chvilek. Staroměstské náměstí zaplnili demonstranti proti nové vládě

"Soudruh jest politicky uvědomělý. Zásady dělnické třídy hájí." Tajemství sálu 118

"Soudruh jest politicky uvědomělý. Zásady dělnické třídy hájí." Tajemství sálu 118

Medaili Za zásluhy o diplomacii obdrželi Kopečný, Pekarová Adamová či Pojar

Medaili Za zásluhy o diplomacii obdrželi Kopečný, Pekarová Adamová či Pojar
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi Chomutovsko Ústecký kraj policie Policie ČR podvod internet sociální sítě seznamka

Právě se děje

před 23 minutami
Babiš zůstává jediným adeptem ANO na premiéra, řekl Havlíček

Babiš zůstává jediným adeptem ANO na premiéra, řekl Havlíček

Prezident Petr Pavel zdůraznil, že po Babišovi chce, aby transparentně popsal způsob, jakým způsobem chce vyřešit střet zájmů.
před 37 minutami
Neuvěřitelný podvod. Češka kvůli "vojákovi" přišla o jmění, poslala mobil do Nigérie

Neuvěřitelný podvod. Češka kvůli "vojákovi" přišla o jmění, poslala mobil do Nigérie

Kdyby ženu policisté nepředvolali k výslechu kvůli podezřelým platbám, nejspíše by nadále posílala peníze svému "příteli".
Aktualizováno před 38 minutami
Protest Milionu chvilek. Staroměstské náměstí zaplnili demonstranti proti nové vládě

ŽIVĚ
Protest Milionu chvilek. Staroměstské náměstí zaplnili demonstranti proti nové vládě

Dění kolem oslav 17. listopadu sledujeme v online reportáži.
před 39 minutami
Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

Kubišová pokřtila své album v Melantrichu. V roce 1989 tam zpívala Modlitbu pro Martu

Kmotrou nahrávky se stala herečka Eva Holubová. Vinylové album v limitovaném symbolickém vydání 1989 kusů bude v prodeji v prosinci.
před 58 minutami
Slavná Venus v Praze. Čechy děsily zvláštní požadavky, hvězda překvapila chováním

Slavná Venus v Praze. Čechy děsily zvláštní požadavky, hvězda překvapila chováním

Návštěva slavné tenistky Venus Williamsové v Praze přinesla nevšední okamžiky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajina koupí od Francie až 100 letounů Rafale, půjde o nové stroje

ŽIVĚ
Ukrajina koupí od Francie až 100 letounů Rafale, půjde o nové stroje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Elektrifikace firemních flotil je maraton, ne sprint, říkají odborníci z byznysu

Elektrifikace firemních flotil je maraton, ne sprint, říkají odborníci z byznysu
48:02
Další zprávy