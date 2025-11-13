Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Incident se stal letos 5. srpna ve večerních hodinách v centru okresního města, konkrétně v ulici tř. Budovatelů. Neznámý pachatel přepadl mladou ženu, moment před samotným trestným činem pak zachytila bezpečnostní kamera.
Problém ovšem je, že samotné záběry jsou v nevalné kvalitě a není na nich vidět tvář agresora. Proto se policie nyní obrací na širokou veřejnost s naději, že video i tak nabídne indicii, jež by vedla k dopadení nebezpečného muže.
"Jsme si vědomi, že video není v dobré kvalitě. Někdo by mohl osobu poznat podle chůze nebo podle oblečení. Jedná se s největší pravděpodobností o muže, který je velmi důležitou osobou v trestním řízení. Kriminalisté by s tímto chodcem velmi rádi hovořili," sdělil mluvčí ústeckých policistů Václav Krieger.
Hledá se "hubeňour tmavé pleti"
Podle policie by se mělo jednat o muže tmavé pleti a hubené postavy. Vysoký je asi 165 až 170 centimetrů, věkově by se měl pohybovat kolem 25 let. Další detaily z incidentu kriminalisté nezveřejnili.
"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu. Předem děkujeme za případné poznatky," dodal na závěr Krieger.