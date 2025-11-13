Domácí

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Viet Tran Viet Tran
před 6 minutami
Kriminalisté prověřují závažný trestný čin, neznámý pachatel v centru Mostu přepadl mladou ženu. Po nebezpečném agresorovi pátrají už od letošního srpna, ale neúspěšně. Proto se nyní policie obrací na širokou veřejnost s prosbou o pomoc s identifikací. Zároveň ale přiznává jeden klíčový problém – kamerové záběry, které mají k dispozici, nejsou v příliš dobré kvalitě.
Policie na Ústecku pátrá po neznámém agresorovi. K dispozici mají ovšem jen krátké kamerové záběry a stručný popis. Prosí proto veřejnost o pomoc.
Policie na Ústecku pátrá po neznámém agresorovi. K dispozici mají ovšem jen krátké kamerové záběry a stručný popis. Prosí proto veřejnost o pomoc. | Foto: KŘP Ústeckého kraje, Policie ČR

Incident se stal letos 5. srpna ve večerních hodinách v centru okresního města, konkrétně v ulici tř. Budovatelů. Neznámý pachatel přepadl mladou ženu, moment před samotným trestným činem pak zachytila bezpečnostní kamera.

Problém ovšem je, že samotné záběry jsou v nevalné kvalitě a není na nich vidět tvář agresora. Proto se policie nyní obrací na širokou veřejnost s naději, že video i tak nabídne indicii, jež by vedla k dopadení nebezpečného muže.

"Jsme si vědomi, že video není v dobré kvalitě. Někdo by mohl osobu poznat podle chůze nebo podle oblečení. Jedná se s největší pravděpodobností o muže, který je velmi důležitou osobou v trestním řízení. Kriminalisté by s tímto chodcem velmi rádi hovořili," sdělil mluvčí ústeckých policistů Václav Krieger.

Policie pátrá po nebezpečném pachateli, který v Mostě přepadl mladou ženu. K dispozici jsou ovšem pouze tyto krátké kamerové záběry. | Video: KŘP Ústeckého kraje

Hledá se "hubeňour tmavé pleti"

Podle policie by se mělo jednat o muže tmavé pleti a hubené postavy. Vysoký je asi 165 až 170 centimetrů, věkově by se měl pohybovat kolem 25 let. Další detaily z incidentu kriminalisté nezveřejnili.

"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu. Předem děkujeme za případné poznatky," dodal na závěr Krieger.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi policie Policie ČR Ústecký kraj Most pachatel pátrání

Právě se děje

před 6 minutami
"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu," vzkázala policie.
před 33 minutami
Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie
Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie

Mrazivá rekonstrukce největší české vlakové katastrofy, plné chyb, záhad a komunistického mlčení. Před 65 lety zemřelo u Stéblové 118 lidí.
