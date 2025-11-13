Na "sklepní fantomy" spadla klec. Kradli i rybářské pruty, policii čekalo překvapení

Zlodějské duo páchalo v metropoli i ve Středočeském kraji rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Podle vyšetřovatelů se zaměřovali především na garáže, sklepní kóje a další odkládací prostory, ve kterých vyhledávali například dražší jízdní kola ve snaze je následně zpeněžit.
"Sklepní fantomové" se krádeží dopouštěli opakovaně od ledna do června tohoto roku. Celkově měli na svědomí několik desítek vloupání se souhrnnou škodou přesahující milion korun.
"V případu figuruje přes devadesát poškozených, kteří přišli nejen o jízdní kola a příslušenství k nim, nářadí, elektrokoloběžku, rybářské a sportovní vybavení, ale i plachetnici a další cenné věci. Nejdražším odcizeným kolem byl na zakázku udělaný silniční speciál za sto padesát tisíc korun," přiblížil krádeže mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Kriminalisté také zjistili, že povedená dvojice mužů se dokázala v březnu na Zbraslavi vloupat do šesti objektů a odcizit věci za čtvrt milionu korun - to vše za pouhých devadesát minut.
Vyhodnocené stopy a důkazy nakonec ukázaly na 59letého muže a jeho 35letého syna, které policie zadržela zrovna v momentě, kdy si zloději odváželi kořist ve svém autě.
Před soudem stáli minimálně patnáctkrát
Oba muži jsou stíháni pro trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což v případě odsouzení hrozí několikaleté odnětí svobody.
"A nejsou v páchání majetkové trestné činnosti nováčky. Mladší stál před soudem v minulosti již patnáctkrát, zatímco jeho otec dvacetkrát. V současné době si odpykávají trest za jinou majetkovou trestnou činnost," uzavřel Rybanský.