Německý prezident vyznamenal teologa Halíka. Ocenil jeho přínos ke smíření obou zemí

Katolický kněz a univerzitní profesor Tomáš Halík převzal na německé ambasádě v Praze na Malé straně Kříž za zásluhy první třídy. Stalo se tak v den 41. výročí jeho tajného vysvěcení na kněze v bývalé NDR. Z pověření spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera předal Halíkovi vyznamenání německý velvyslanec Christoph Israng.

"Vážím si těchto významných projevů uznání od hlav sousedních států především proto, že tak mohu reprezentovat dobré jméno České republiky ve světě," řekl k ocenění Tomáš Halík. Steinmeier se mu rozhodl vyznamenání věnovat za aktivity v disentu před rokem 1989 i za jeho účast na takzvaných Mariánskolázeňských rozhovorech mezi českými a německými křesťany.

Stejné ocenění jako Tomáš Halík v minulosti dostal například protestantský kazatel Přemysl Pitter, který za druhé světové války pomáhal židovským rodinám. Vloni pak posmrtně Dagmar Lieblová, zakladatelka Terezínské iniciativy, sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta.

Řád za zásluhy je na rozdíl od České republiky jediným řádem, které Německo uděluje. Vlastní záslužné kříže mají i jednotlivé spolkové země. Mezi oceněné křížem první třídy patří řada umělců, lékařů i politiků. "Neexistují žádná pravidla pro to, kdo dostane jakou úroveň (tohoto vyznamenání - pozn. red.), to záleží na každém prezidentovi a na tom, na co klade důraz," říká Michael Autengruber, německý historik, který se státními vyznamenáními SRN zabývá.

Podle Autengruberova odhadu obdrží stejné ocenění, které převzal Tomáš Halík, ročně zhruba 500 lidí. Záznamy, které se objevují v Bundesanzeigeru, oficiálním věstníku německé státní správy, nejsou dle jeho názoru kompletní. "Nikdo neví, kolik přesně vyznamenání se uděluje. Osoby oceněné v zahraničí se třeba nezapisují," vysvětluje historik.

Mezi Čechy, které se německé úřady v minulosti rozhodly podobným oceněním vyznamenat, patří například prezidenti Václav Havel a Miloš Zeman. Oba obdrželi velkokříž speciální třídy. O něco nižší, velký záslužný kříž, pak dostal před dvaceti lety bývalý arcibiskup Miloslav Vlk, vloni pak někdejší brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). Stejně jako u Tomáše Halíka u něj Berlín ocenil úsilí o česko-německé smíření.

VIDEO: Tomáš Halík o uprchlících.