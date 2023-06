Nekula rozdělil zemědělce, tvrdí jejich svaz. Pozitivní byla debata o cenách potravin

Končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy rozdělil zemědělce. Negativně hodnotí změny v nastavení dotací. Naopak pozitivní podle něj bylo otevření debaty o cenách potravin, což vyzdvihl i prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Od nového ministra Marka Výborného očekává svaz řešení obchodních dohod s Ukrajinou i se státy Jižní Ameriky.

Zemědělský svaz spolu s Agrární komorou loni kritizovaly změny v nastavení zemědělských dotací, kdy vláda rozhodla o přesunu větší části peněz k menším farmářům. Loni kvůli tomu svaz a komora organizovaly několik protestů. Podle Pýchy bylo působení Nekuly umocněno špatnou komunikací se zemědělskou veřejností. "Naopak jako pozitivum hodnotíme otevření otázky neúměrně vysokých přirážek obchodních řetězců a dobře zvládnuté předsednictví Evropské unie," dodal.

Svaz od nového ministra očekává, že se začne naplňovat už schválená strategie českého zemědělství do roku 2030 nebo se přistoupí k její revizi. Měl by také lépe komunikovat se zemědělskou veřejností při hledání řešení všech problémů a neměl by rozdělovat zemědělce na velké a malé.

Podle svazu by také měl být naplněn slib o podpoře zaměstnanosti na venkově, který loni dal předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Mělo jít až o tři miliardy korun na snížení odvodů na sociální pojištění. Vláda zatím ale nic takového neprojednala.

Svaz také upozornil na to, že české zemědělce silně zasahují země ze sdružení volného obchodu Mercosur. Patří mezi ně Brazílie, Argentina, Uruguay a Paraguay. Svaz také očekává realističtější a pragmatičtější přístup k environmentálním plánům Evropské unie a dorovnání podmínek českých farmářů ve srovnání s ostatními unijními zeměmi.