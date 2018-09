Hašek, Benešová i Machovec. Bývalé špičky ČSSD budou kontrolovat církevní restituce

Ministerstvo zemědělství zahájilo audit církevních restitucí. V komisi jsou Karel Machovec, Michal Hašek a Marie Benešová. V příštích týdnech k nim přibudou další dva členové.

Praha - Komise při ministerstvu zemědělství, která od středy prověřuje církevní restituce, je zatím doménou tří bývalých místopředsedů ČSSD. Podle zjištění Aktuálně.cz v ní zasedá někdejší poslanec a šéf zemědělského výboru Karel Machovec, exministryně spravedlnosti Marie Benešová a bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. "Zatím jsme skutečně jen takto tři, ale celkem by nás mělo být pět. Další dva lidé mají v příštích týdnech následovat," uvedl Karel Machovec, jenž komisi předsedá.

Auditní komise založená a sestavená ministrem zemědělství za ČSSD Miroslavem Tomanem chce zkoumat, zda stát při majetkovém vyrovnání s církvemi dodržel zákon. Zatím jednala o šesti podnětech, například o vydávání pozemků Řádu maltézských rytířů v Březiněvsi, o vydání majetku tzv. vratislavského arcibiskupství či o vydání majetku kláštera Svatého Václava v Broumově.

"Úkolem komise je především prověřit dodržení zákona při vydávání majetku státu spravovaného resortem ministerstva zemědělství, tedy hlavně Státním pozemkovým úřadem a Lesy České republiky," uvedl k tomu Toman. Pokud by komise zjistila pochybení nebo porušení zákona, měla by ministrovi doporučit další právní kroky. Toman také do komise jmenuje zbylé dva členy. O nominaci chce požádat premiéra Andreje Babiše i Českou biskupskou konferenci.

Soudy suplovat nebudeme

Komise se má scházet zhruba jednou měsíčně a o své činnosti by měla předkládat ministrovi pravidelné čtvrtletní zprávy. Chce spolupracovat i externími experty.

"Budeme se muset s těmi případy nejdříve podrobně seznámit, dnes jsme řešili vesměs jen organizační záležitosti. Chtěla bych být při posuzování jednotlivých případů maximálně spravedlivá. Určitě nebudeme suplovat soudy, to není naše role, my můžeme pouze na možné porušení zákona upozorňovat," uvedla na dotaz Aktuálně.cz ke své práci nynější advokátka Marie Benešová. Místo v komisi prý vzala na přání samotného ministra, s nímž se zná z Rusnokovy vlády. Vůbec prý nepomýšlí na to, že by pro ni mohla být výdělečná. "O penězích jsme se dnes vůbec nebavili. Myslím, že půjde spíše o nějakou symbolickou odměnu, já byla vesměs jen v čestných funkcích," prohlásila také.

Benešová je dlouholetou poradkyní prezidenta Miloše Zemana. V roli člena Zemanova expertního týmu se potkala i s Miroslavem Tomanem. Z okruhu prezidentových poradců je i třetí člen restituční komise Michal Hašek. Ten v tuto chvíli na ministerstvu zemědělství působí i v legislativní radě, kterou Toman hned po svém nástupu zřídil.