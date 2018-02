AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Na společné česko-slovenské a slovensko-české výstavě, která bude stěžejním bodem oslav 100. výročí založení Československa, by měla být vystavena i Pittsburská dohoda. Základní dokument vzniku československé státnosti zapůjčí do Česka Spojené státy. Uvedlo to na svém webu ministerstvo kultury. Ministr v demisi Ilja Šmíd přijal v Nostickém paláci amerického velvyslance Stephena Kinga. "Ministr kultury poděkoval americké straně za ochotu zapůjčit tento významný dokument České republice," uvádí úřad. Pittsburskou dohodu podepsali 30. května 1918 zástupci českých a slovenských krajanských organizací a pozdější prezident Masaryk. Schválili v ní spojení obou národů v jednom státě.

