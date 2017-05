Na Semilsku po střetu s jelenem havaroval autobus, pět lidí bylo zraněno

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Plně obsazený autobus s cizinci havaroval ve čtvrtek u Studence na Semilsku po střetu s jelenem. Při nehodě bylo pět lidí zraněno, z toho dva středně těžce. Řekl to krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Zraněné převezla záchranná služba do nemocnic v Jilemnici a Vrchlabí. Nehoda se stala na silnici 296 mezi Studencem a Dolní Brannou na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje po 17:00. "Autobus po střetu s jelenem vyjel ze silnice do pole," uvedla liberecká mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. V autobusu cestovali senioři, zhruba 50 lidí. "Byl jim přistaven náhradní autobus," dodala Šrýtrová.