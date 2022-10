Na ostrově Madeira objevili novou houbu. Dostala jméno po českém géniovi Cimrmanovi

Britská premiérka Liz Trussová zbavila funkce ministra financí Kwasiho Kwartenga, uvedl zpravodajský server BBC News. Britská média spekulují, že Trussová v pátek oznámí změny ve svém ekonomickém plánu, za který spolu s Kwartengem čelila rozsáhlé kritice opozice, ekonomů i svých spolustraníků, z nichž někteří podle britských médií dokonce vážně zvažují pokus o její odvolání.

Kwarteng se v pátek předčasně vrátil do Londýna ze zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve Washingtonu. BBC oznámila, že skončil v čele ministerstva financí krátce poté, co byl spatřen, jak vchází do sídla premiérky v Downing Street.

Kwarteng ještě ve čtvrtek hájil prosazení ekonomického plánu, který mimo jiné počítá se snížením daně z příjmu firem či rozvolnění daně z nákupu nemovitostí. Chystané vládní reformy vyvolaly chaos na finančních trzích, vedly k pádu libry a způsobily, že podpora konzervativců klesla na rekordně nízkou úroveň.