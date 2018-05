Na nákup obrněnců za 53 miliard najme Šlechtová advokátní kancelář. Nepůjdu do rizika, vysvětluje

před 43 minutami

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) plánuje najmout k přípravě zadávací dokumentace pro zakázku na nákup bojových vozidel za 53 miliard korun advokátní kancelář. Tendr chce vyhlásit do konce příštího roku. Novinářům to řekla při příchodu na jednání vlády v demisi ve Strakově akademii. Uvedla, že největší zakázku státu by bez konzultací nebyl schopen zadat žádný resort. "Nepůjdu do rizika, budu to chtít ohlídat advokátní kanceláří," uvedla s odkazem na soudní spory, které provázely předchozí armádní nákupy. Šlechtová, o jejímž postu se stále spekuluje v souvislosti s vyjednáváním ANO o koaliční spolupráci s ČSSD, chce obměnit všechnu armádní pozemní techniku.

autor: ČTK | před 43 minutami