Na diskotéce ve Slušovicích se v tlačenici zranilo osm lidí, z toho pět vážně

Na oslavě Halloweenu na diskotéce ve Slušovicích na Zlínsku se v noci na neděli zranilo osm mladých lidí, z toho pět vážně. Podle svědků vznikla u vchodu tlačenice.

Pět zraněných v nejvážnějším stavu převezly sanitní vozy do nemocnice, přičemž dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení nemocnice. Věk zraněných se pohybuje od 15 do 20 let, informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka. Okolnosti neštěstí vyšetřuje policie.

První tísňový hovor z diskotéky na linku 155 zaznamenalo operační středisko záchranné služby v sobotu ve 23:27. "Ošetřeni byli tři pacienti mužského pohlaví a pět pacientek ženského pohlaví. Rozsah jejich zranění se výrazně lišil," uvedl Omelka. Někteří byli intoxikování alkoholem. Vážná zranění se vyznačovala bezvědomím a takzvaným crush syndromem. Tento stav vzniká po dlouhodobém stlačení měkkých tkání a následném uvolnění bílkovin, které zneprůchodní ledviny.

K diskotéce ve Slušovicích postupně přijelo pět sanitek. "Sanitní vozy se navíc po předání pacientů v nemocnicích na místo události vracely. Jedna posádka na místě zůstávala ještě i po předání posledního z pacientů pro případ, že by se v objektu music clubu nacházela další zraněná osoba. Akce byla ukončena dnes v 02:00," podotkl Omelka.

Situace byla podle Omelky velmi komplikovaná také pro operační středisko. "Z místa události evidovalo zvýšený počet telefonátů. Počet zraněných se teprve časem upřesňoval a operační řízení vysílalo na místo další posádky. Kromě koordinace výjezdové techniky spojené s touto událostí navíc musely dispečerky zvládat obvyklý příjem hovorů na tísňovou linku 155," dodal Omelka.