Na D8 hořel autobus, dálnice je uzavřená

Na dálnici D8 hořel autobus, mezi sjezdy Bílinka a Řehlovice je zcela uzavřena. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Požár se obešel bez zranění. Policie odklání dopravu na Velemín a Lovosice. "Zřejmě vlivem technické závady došlo k požáru . Událost se obešla bez zranění," řekla Hyšplerová. Autobus zůstal stát na 56. kilometru, tedy v místě, kde je provoz na posledním úseku D8 už od svého prosincového otevření sveden do jednoho dálničního pruhu. Policie odklání dopravu na dřívější objízdné trasy, tedy na silnice I/8 přes Velemín a I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem. "Provoz bude obnoven ihned poté, co bude autobus odtažen," doplnila Hyšplerová.