Moravskoslezský hejtman Krkoška míří k soudu, je obžalovaný z uplácení lékařů

Hnutí ANO počká s rozhodnutím ohledně pozice obžalovaného hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky na čtvrteční soud. Uvedl to první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Hejtman je podle webu Deník.cz obžalovaný z podílu na uplácení lékařů ze strany farmaceutických firem. Jde o 12 let starý případ. Kauzou se bude ve čtvrtek zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.

Krkoška v letech 2009 až 2012 působil ve společnosti Interchemia Praha, odkud podle obžaloby úplatky směřovaly k lékařům. Je obžalovaný z účasti na organizované zločinecké skupině, kde je sazba dva až deset let.

Havlíčkovi sdělil Krkoška 24. února, že byl zařazen do takzvané hromadné obžaloby. "S tím, že v nedávné době byla tato obžaloba rozšířena na všechny zaměstnance firmy," poznamenal. Informoval ho také o soudu naplánovaném na konec března.

"S ohledem na to, že se jedná o záležitost, která byla před vstupem pana Krkošky do politiky, a s ohledem na to, že každý má právo hájit a vysvětlit, tak jsme se rozhodli, že počkáme poslední dva dny do tohoto čtvrtka a na základě toho potom rozhodneme," dodal místopředseda.

Podle webu se žaloba týká korupčního jednání lékařů a zástupců farmaceutických společností. Doktoři podle policistů přijímali úplatky za to, že budou přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností. Celkem byly tímto způsobem předány úplatky za zhruba 12 milionů korun. Formy úplatků byly různé, od peněz v hotovosti, zájezdů, věcných darů, pobytů na jachtách a podobně. Původně bylo v kauze stíháno 200 lidí, z toho 151 lékařů.

Policie se podle Deníku.cz zajímala o období mezi roky 2009 až 2013. Krkoška v letech 2009 až 2012 působil ve společnosti Interchemia Praha, spol. s. r. o.. Právě odtud podle kriminalistů úplatky směřovaly k lékařům. Krkoška ve firmě pracoval v pozici takzvaného district manažera. Pod sebou měl zaměstnance označované jako reprezentanty, kteří mají na starost kontakty s lékaři. Podle obžaloby Krkoška o fungování systému věděl a údajně se na něm podílel, píše Deník.cz. Podle serveru o tom svědčily zajištěné důkazy i výpovědi dalších aktérů. Krkoška ale ve svých výpovědích uvedl, že do přímého kontaktu s lékaři nepřišel, dodal web.

Původně podle serveru policie v kauze stíhala 200 lidí, z toho 151 lékařů. U 128 lékařů bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. "Obvinění se k trestné činnosti plně doznali, svého jednání litovali, nebyli v minulosti odsouzeni a poukázali na pomoc obětem trestných činů 1,5 násobek částky, za kterou byli stíháni. Celkem přibližně 20 milionů korun," cituje Deník.cz mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslava Ibeheje. Postupně se uskutečnilo několik soudů s lékaři i zástupci farmaceutických firem. Padaly podmíněné a peněžité tresty. Krkoška patří mezi poslední stíhané, u kterých ještě soud nerozhodl o vině či nevině, píše Deník.cz.

Krkoška je od roku 2016 zastupitelem Moravskoslezského kraje. V prvním funkčním období byl náměstkem pro regionální rozvoj a turistický ruch, ve stejné funkci zůstal i po volbách v roce 2020. Ve funkci hejtmana loni v červnu nahradil Iva Vondráka (zvolen za ANO).