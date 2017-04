Mladík se na zlínské pumpě polil benzinem a zapálil. "Sázka je sázka," řekl krátce předtím

před 1 hodinou

Mladý muž se v noci na sobotu ve Zlíně polil benzinem z hadice na benzinové pumpě a zapálil. Přesto, že mu byla poskytnuta rychlá pomoc, utrpěl velmi vážné zranění. Mladík byl přepraven vrtulníkem na popáleninové centrum do Brna. Policisté okolnosti neštěstí zjišťují.

Zlín - Pravděpodobně hloupá sázka vedla k tomu, že se dvaadvacetiletý mladík v sobotu nad ránem ve Zlíně polil benzinem a zapálil. Dva lidé ho rychle uhasili, mladý muž přesto utrpěl velmi vážné zranění. Na místo byl povolán vrtulník, který ho transportoval na popáleninové centrum do Brna.

Neštěstí se stalo krátce po 03:00 v části města Louky. Mladík podle policejní mluvčí Lucie Javoříkové položil na stůl v prodejně zdejší benzinové čerpací stanice stokorunu a obsluze řekl, že si jde natankovat. Pak vyšel ven a u stojanu se polil benzinem za pár desítek korun.

"Poté vešel zpět do prodejny, ze které krátce na to vyběhl ven se slovy "Sázka je sázka". Doběhl na hlavní cestu, kde se podpálil. Na místě se nacházelo několik lidí, dva z nich mladíka rychle uhasili," popsala Javoříková. Svědkové události přivolali ihned záchranáře. Na místo byl povolán vrtulník, který ho transportoval na popáleninové centrum do Brna.

Policisté nyní zjišťují okolnosti neštěstí. "Zda zde sehrál roli i alkohol či jiné omamné a psychotropní látky, bude jasné z rozboru krve mladého muže," uzavřela Javoříková.

