Merkelová přijela na oslavu mentora ze studií. Dobře sem zapadla, vzpomíná jeho žena

Špičkový český vědec Rudolf Zahradník dnes v Praze slaví devadesátiny. A mezi hosty soukromé oslavy nechybí ani kancléřka Angela Merkelová. Německá politička u Zahradníka kdysi pracovala na doktorátu a společně se svým mužem Joachimem Sauerem, také špičkovým vědcem, jsou se Zahradníkem od 70. let dobří přátelé.

Praha - "Chci všem občanům České republiky srdečně pogratulovat," zahájila Angela Merkelová tiskovou konferenci po schůzce s premiérem Andrejem Babišem při příležitosti oslav stoletého výročí vzniku Československa. Merkelová má k Čechám blízko, v 70. letech tu krátce žila, když na Akademii věd dělala výzkum pro svůj doktorát.

Merkelová, sama chemička, tehdy studovala u profesora Rudolfa Zahradníka. Fyzikálního chemika a později předsedy české Akademie věd. Zahradník oslavil 20. října devadesátiny a kancléřka se rozhodla překvapit ho na narozeninové oslavě, kterou pro vědce nachystal Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.

Německá spolková kancléřka Angela Merkel dorazila do Prahy. U příležitosti výročí založení Československé republiky se setkala s premiérem ČR Andrejem Babišem. Tématem jejich setkání byly současné i budoucí česko-německé vztahy a spolupráce v Evropě. #100let #StrategischerDialog #EuropeUnited Zveřejnil(a) Německé velvyslanectví v Praze dne 26. October 2018

"No, mělo to být překvapení, ale pak to provalily noviny," směje se Milena Zahradníková, manželka oslavence, která se s německou kancléřkou také dobře zná. "Je to naše dlouholetá kamarádka, dříve studentka mého muže," vysvětluje. "Vídáme se kdykoliv je to možné. To víte, ona je hrozně je zaměstnaná."

Z tiskové konference s premiérem Babišem německá kancléřka nejspíš zamířila do zmiňovaného ústavu Jaroslava Heyrovského, kde se na Zahradníkovu počet konalo vědecká konference. Vystoupil na ní také Joachim Sauer, kancléřčin manžel, rovněž špičkový vědec.

"Pozvaní tam byli blízcí spolupracovníci profesora Zahradníka, pět lidí z Německa, několik ze Slovenska," říká Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského při Akademii věd. "Je to všechno velmi skromné, pan profesor si nepřál nic velkého," vysvětluje Hof, který sám pochází z Německa.

To potvrzuje také Milena Zahradníková. "Už od dvacátého pořád někdo chodí a chce oslavovat. A dneska ještě tohle," směje se.

Zahradník a Merkelová se vzájemně navštěvují pravidelně. Vědec kancléřku v minulosti překvapil předem neohlášenou cestou do Berlína, kam doprovodil tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku.

Příspěvek Joachima Sauera se podle Hofa věnoval "aplikaci kvantové mechaniky v katalytickém výzkumu". "Věnuje se tomu už dlouho, je to velmi solidní výzkum," vysvětluje vysokou odbornou úroveň "oslavy" ředitel ústavu Hof.

Večer se kancléřka s manžely Zahradníkovými setká i na soukromě oslavě v Lannově vile, kde by mělo být celkem asi 30 až 40 lidí, většinou z vědeckého prostředí. "Je jí mezi námi hrozně dobře, přijede kdykoliv může," říká Milena Zahradníková. Podle ní na kancléřčino angažmá v 70. letech v Praze všichni rádi vzpomínají. "Byla dobrá, to vždycky říkal můj muž, že je dobrá vědkyně. Chytrá a logicky myslící. Všichni ji měli moc rádi, dobře sem zapadla," popisuje Zahradníková.

Manželé podle slov Mileny Zahradníkové sledují také politickou situaci v Německu a potíže, se kterými se šéfka Křesťanskodemokratické unie potýká ve svém už čtvrtém volebním období. Její koalici hrozil od voleb loni na podzim opakovaně rozpad, což by v Německu bylo značně neobvyklé.

"Ona to ustojí, už to ustála několikrát. A když ne, tak se nic nestane, protože už by si taky měla odpočinout a víc se věnovat kamarádům," uzavírá se smíchem Milena Zahradníková.

