"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

Hnutí ANO coby vítěz voleb napsalo do své hospodářské strategie, klíčového dokumentu pro příští vládu, jako jeden z plánů "snižování deficitu rozpočtu tempem do půl procentního bodu ročně". "Vše bude v koaličním programu," řekl v pátek místopředseda hnutí Karel Havlíček na dotaz deníku Aktuálně.cz, kdy s tím hodlají začít.
Přitom právě původní plán zvýšit výdaje státního rozpočtu v rámci naplňování předvolebních slibů se stal hlavním konfliktním bodem programu nově vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Motoristé sice slibovali do konce volebního období vyrovnaný rozpočet, ovšem později svá slova korigovali, že "stačí vidět tu trajektorii snižování deficitu".
Vedle toho náklady plánovaných opatření vítěze voleb hnutí ANO někteří ekonomové vypočetli na stamiliardy. Například zastropování odvodů živnostníků anebo snížení regulované složky energií - o čemž ANO po volbách tvrdilo, že to prosadí okamžitě -, vychází podle Havlíčkova vyjádření z minulého týdne na 25 miliard korun. Ovšem jak to dopadne, teď není vůbec jasné.
Zamrzlé platy desítek tisíc státních zaměstnanců
Hrozba rozpočtového provizoria se ovšem výrazně snížila poté, co Babiš v pátek prohlásil, že nebude chtít navýšit schodek státního rozpočtu. Přitom se na tiskové konferenci pustil ostře do končící vlády Petra Fialy (ODS), že výdaje na příští rok nedotáhla a "hodila" je na budoucí kabinet. Provizorium je ovšem stále ve hře.
Co je rozpočtové provizorium
Stav, kdy není schválen státní rozpočet na nový rok.
Každý měsíc smí vláda utratit maximálně jednu dvanáctinu rozpočtu z předchozího roku.
Stát hradí jen nezbytné provozní náklady, neinvestuje se do nových projektů.
Nelze zvyšovat některé platy či schvalovat nové dotační tituly.
Nová vláda bude nejspíš vznikat týdny. Babiš odhadl, že kabinet bude hotový až v prosinci. A pokud by se schvalováním čekalo do té doby, do konce roku se nový plán výdajů a příjmu schválit nestihne.
V případě neschváleného rozpočtu se státní instituce zpravidla řídí tím starým. V takovém případě by se platy některých státních zaměstnanců nezvyšovaly. Smůlu by tak měli například státní úředníci, provizorium by tudíž dopadlo minimálně na desítky tisíc lidí.
"Některým skupinám zaměstnanců státu se objemy prostředků na platy zvyšovaly, některým nikoliv. Totéž platí i pro tarify," konstatoval pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
Kvůli provizoriu už resort financí připravuje pro státní instituce manuál. "V době trvání rozpočtového provizoria se doporučuje nenavyšovat platové výměry v netarifní části platů konkrétních zaměstnanců v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích ve vládou regulované sféře," popisuje Fous.
Zaměstnanci státu, kteří mají zvyšování výdělků dané zákonem, například učitelé, by mohli být dopadů provizoria v podobě škrcení výdajů na úplně nezbytné ušetřeni. Podle ministerstva financí "to ale nelze předjímat", dodal Fous.
Paralýza dopravních staveb
Mnohem hůř je na tom například výstavba dálnic. Vláda totiž porušila zákon, když neschválila výdaje klíčové instituce - Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle zákona měl mít fond, který zajišťuje například budování klíčových dopravních uzlů či nezbytné dálniční sítě, schválený rozpočet do konce září. A navíc prý fondu chybí asi 38 miliard korun.
"Nejistota u státních investorů roste a začíná chaos," řekl v pátek deníku Aktuálně.cz místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Výstavbě dálnic a další dopravních tepen totiž hrozí paralýza.
"V těchto týdnech se měly zahájit stavby klíčových projektů, D35, D11 a železniční uzel Hradec Králové. Smlouvy jsou připravené, zhotovitelé na značkách a Ředitelství silnic a dálnic a Stavby železnic netuší, co mají dělat. Nemají to finančně kryté a odmítají podepsat smlouvy," dodává Havlíček.
Pokud by vedení zmíněných institucí podepsalo nekryté smlouvy, porušilo by zákon a hrozilo by mu trestní stíhání.
Patová situace okolo rozpočtu na příští rok se tak musí vyřešit co nejdřív. Babiš včera vyzval odcházející vládu, aby rozpočet poslala do sněmovny znovu. Ten původní kvůli volbám a obměně sněmovny spadl takzvaně pod stůl.
"V tuto chvíli, kdy nebyla nová sněmovna ještě ustanovena, včetně řádné volby její předsedkyně nebo předsedy, je bezpředmětné mluvit o tom, že by měla vláda návrh rozpočtu na příští rok do sněmovny poslat znovu," vzkázal včera ministr financí Zbyněk Stanjura přes sociální síť X.
"Babiš se debatami o rozpočtu pouze snaží zastřít problémy, které doprovází jeho povolební vyjednávání s možnými koaličními partnery," tvrdí končící ministr.
Národní rozpočtová vláda (NRR) potvrdila, že končící vláda porušila zákon. A způsob, jakým původní rozpočet sestavila - někde chybí desítky miliard na výdajích a část výdajů na dopravní infrastrukturu vláda zařadila jako obranné, takže se nezapočítávají do deficitu -, označila za nekorektní.
"Část výdajů, které jsou definované jako na obranu, jsou alokované v ministerstvu dopravy. A my to stěží umíme jakýmkoli racionálním způsobem odůvodnit," konstatoval předseda NRR Mojmír Hampl
Hampl pak v rozhovoru pro Českou televizi velmi tvrdě kritizoval, že se vlády, a to bez ohledu na politickou příslušnost, nesmyslně nechávají strhávat při tvorbě rozpočtu nelogickými představami voličů. "Trhákem v českém prostředí je černé pasažérství. Ať se zvýší výdaje, ale ať se mi sníží daně, ale zároveň ať se sníží deficit. A ten ať pokryje někdo jiný. V tom teď žijeme. Já tomu léta říkám rozpočtová lobotomie," řekl Hampl.