Domácí

"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 1 hodinou
U okresního soudu v Mostě se bude rozhodovat, zda na svobodu zamíří vrah Zdeněk Vocásek. Jde o prvního doživotního vězně po sametové revoluci. Na svědomí má dva lidské životy. Původně měla být jeho trestem smrt.
Zdeněk Vocásek na archivním snímku z roku 2011.
Zdeněk Vocásek na archivním snímku z roku 2011. | Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Vocásek se narodil v roce 1961. A od počátku 90. let byl prvním doživotním vězněm v čerstvě postkomunistickém Československu. Původně byl totiž odsouzen k smrti. Nejvyšší trest byl ovšem v tuzemsku po sametové revoluci zrušen a smrt se změnila na doživotí. Vocásek, který se za mřížemi přejmenoval na Navrátila, je tak nejdéle vězněným Čechem u nás.

Související

Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

soud Plzeň senior

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o jeho případném propuštění. Původní rozsudek si Vocásek vyslechl v září 1988. O podmínečné propuštění přitom usiloval již několikrát. Na jeho novou žádost o propuštění upozornila televize CNN Prima News  letos v létě.

Trest si odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě. Mluvčí mosteckého okresního soudu Šárka Tampová sdělila Aktuálně.cz, že rozhodnutí bude vyhlášeno nejspíš ve středu. Jednání se uskuteční videokonferenčně, média budou mít přístup do videokonferenční jednací síně.

Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů,  jeho zločiny se přitom vyznačovaly velkou brutalitou. Jeho první obětí se stal 48letý nevidomý muž, kterého Vocásek na Nový rok 1987 ubil kladivem a ubodal šroubovákem.

"Zaútočil na hlavu oběti nejprve kladivem, kterému však upadla násada. Pak pachatel k útoku na hlavu oběti použil dva pivní půllitry, které se roztříštily. Další těžká a smrtelná zranění vznikla bodnutím šroubovákem do hrudníku, břicha a do pravého oka. Z neznámého důvodu pachatel pečlivě vysbíral z podlahy střepy skla a položil je do umývadla," popisuje vraždu web kriminalistika.eu. Jak později vyšlo najevo, sklo vrah vysbíral, aby si o něj nepořezal tlapy jeho pes, který byl v době vraždy na místě.

O čtyři měsíce později zavraždil 12 bodnými ranami nožem 69letého náhodného známého. A právě tato vražda se mu stala osudnou.

"Se zavražděným se náhodně potkal v restauraci a nikdy předtím se neviděli. Ferdinand K. byl alkoholikem se všemi průvodními znaky. Byl vděčen každému, kdo mu dělal společnost či poslouchal jeho opilecké řeči. Před uzavřením restaurace zaplatil za svého budoucího vraha útratu, koupil láhev vína a pozval ho na ubytovnu," popisuje web kriminalistika.eu Vocáskův poslední zločin.

Související

"Mimísek" vraždil ranou do týla. Před 30 lety našli na dně Orlíku první mrtvé

Fotogalerie / Divoké devadesátky / Orlické vraždy / Devadesátky
71 fotografií

Vocásek nakonec na ubytovnu šel. Když chtěl z místa odejít, jeho oběť mu v tom údajně bránila - a tak muže pobodal nožem. "Ve své výpovědi také uvedl, že když Ferdinand K. ležel pobodaný na zemi a se vztaženou rukou žádal o pomoc, řekl mu: 'Máš smůlu, umřeš !' Pak mu zasadil poslední ránu, při které se nůž ohnul. Pak odcizil uvedené věci, ke kterým přidal nedopitou láhev vína, místnost uzamknul a klíče hodil do kanálu," popisuje web vraždu. Právě zkrvavený nůž přivedl policii na Vocáskovu stopu.

Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil. Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti.

Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí, čímž se stal prvním doživotním vězněm v Česku.

 
Mohlo by vás zajímat

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk
1:10

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum
domácí Aktuálně.cz Obsah vrah svoboda vězení vražda trest smrti doživotí spravedlnost soud

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 53 minutami
Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Podívejte se na výsledky 4. kola hokejové extraligy.
před 1 hodinou
"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Zdeněk Vocásek byl původně za dvě vraždy odsouzen k trestu smrti. Nakonec ale dostal doživotí.
před 1 hodinou
Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

V různých podobách se k zákazu mobilu ve školách rozhodli ve Španělsku, Francii, Belgii či Dánsku.
před 1 hodinou
PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3.
před 1 hodinou
Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos
8:51

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos

Kreml po incidentu, kdy Polsko sestřelilo několik ruských dronů, spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Naskočil i Lubomír Zaorálek.
před 2 hodinami
"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky.
Další zprávy