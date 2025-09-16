"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Zdeněk Vocásek se narodil v roce 1961. A od počátku 90. let byl prvním doživotním vězněm v čerstvě postkomunistickém Československu. Původně byl totiž odsouzen k smrti. Nejvyšší trest byl ovšem v tuzemsku po sametové revoluci zrušen a smrt se změnila na doživotí. Vocásek, který se za mřížemi přejmenoval na Navrátila, je tak nejdéle vězněným Čechem u nás.
Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o jeho případném propuštění. Původní rozsudek si Vocásek vyslechl v září 1988. O podmínečné propuštění přitom usiloval již několikrát. Na jeho novou žádost o propuštění upozornila televize CNN Prima News letos v létě.
Trest si odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě. Mluvčí mosteckého okresního soudu Šárka Tampová sdělila Aktuálně.cz, že rozhodnutí bude vyhlášeno nejspíš ve středu. Jednání se uskuteční videokonferenčně, média budou mít přístup do videokonferenční jednací síně.
Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů, jeho zločiny se přitom vyznačovaly velkou brutalitou. Jeho první obětí se stal 48letý nevidomý muž, kterého Vocásek na Nový rok 1987 ubil kladivem a ubodal šroubovákem.
"Zaútočil na hlavu oběti nejprve kladivem, kterému však upadla násada. Pak pachatel k útoku na hlavu oběti použil dva pivní půllitry, které se roztříštily. Další těžká a smrtelná zranění vznikla bodnutím šroubovákem do hrudníku, břicha a do pravého oka. Z neznámého důvodu pachatel pečlivě vysbíral z podlahy střepy skla a položil je do umývadla," popisuje vraždu web kriminalistika.eu. Jak později vyšlo najevo, sklo vrah vysbíral, aby si o něj nepořezal tlapy jeho pes, který byl v době vraždy na místě.
O čtyři měsíce později zavraždil 12 bodnými ranami nožem 69letého náhodného známého. A právě tato vražda se mu stala osudnou.
"Se zavražděným se náhodně potkal v restauraci a nikdy předtím se neviděli. Ferdinand K. byl alkoholikem se všemi průvodními znaky. Byl vděčen každému, kdo mu dělal společnost či poslouchal jeho opilecké řeči. Před uzavřením restaurace zaplatil za svého budoucího vraha útratu, koupil láhev vína a pozval ho na ubytovnu," popisuje web kriminalistika.eu Vocáskův poslední zločin.
Vocásek nakonec na ubytovnu šel. Když chtěl z místa odejít, jeho oběť mu v tom údajně bránila - a tak muže pobodal nožem. "Ve své výpovědi také uvedl, že když Ferdinand K. ležel pobodaný na zemi a se vztaženou rukou žádal o pomoc, řekl mu: 'Máš smůlu, umřeš !' Pak mu zasadil poslední ránu, při které se nůž ohnul. Pak odcizil uvedené věci, ke kterým přidal nedopitou láhev vína, místnost uzamknul a klíče hodil do kanálu," popisuje web vraždu. Právě zkrvavený nůž přivedl policii na Vocáskovu stopu.
Později vyšlo najevo, že podobně napadl už v roce 1984 dalšího muže, jenž jeho útok kladivem přežil. Všechny oběti se stejně jako on pohybovaly na okraji společnosti.
Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí, čímž se stal prvním doživotním vězněm v Česku.