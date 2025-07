"Milísek" vraždil ranou do týla. Před 30 lety našli na dně Orlíku první mrtvé

Pět mrtvých, pět zatčených a odsouzených. V červnu uplynulo již 30 let od vyzvednutí prvních sudů s ostatky obětí takzvaného orlického gangu ze dna přehrady. Motivací k vraždám byly vždy peníze. Za své zločiny byli členové gangu odsouzení k mnohaletým trestům, jeden z nich na doživotí. Deník Aktuálně.cz přináší přehled toho, co se tehdy v porevolučních 90. letech událo.

Vyjednávání trvá tři a půl hodiny. Karel Kopáč, který je už více než rok po autonehodě upoután na vozík, je rozhodnutý spáchat sebevraždu. Z televize se totiž před chvílí dozvěděl o vyzvednutí několika sudů ze dna Orlické přehrady. A zabití, kteří v sudech leží, jsou zčásti jeho dílem.

Dům je obklíčen policií a s mužem vyjednává podplukovník Josef Doucha. K ničemu to nevede, a tak se policie rozhodne proniknout dovnitř. Po krátké šarvátce je Kopáč zneškodněn. Při zatýkání se sice sám nechtěně střelí do rozkroku, ale zranění přežije.

Jde o prvního zatčeného z celkem pěti českých zločinců známých jako orličtí vrazi. Seznámili se v posilovnách. V 90. letech, krátce po revoluci, jim za oběť padlo pět lidí. Kromě Kopáče byli členy gangu jeho sestra Irena Meierová, Ludvík Černý přezdívaný Pacient, Vladimír Kuna a Petr Chodounský.

Kopáč pracoval jako vyhazovač v pražské vinárně Narcis. Předtím krátce působil jako policista v Útvaru rychlého nasazení (URNA), ale brzy odešel. Údajně kvůli nízkému platu. Díky svým kontaktům v URNA se ale byl schopen dostat k vyřazenému samopalu škorpion i další výzbroji.

Ludvík Černý byl bývalý vekslák. Většinu obětí gangu zabil právě on, střelou do týla. "V době zatčení byl Ludvík Černý ženat a vzorně se staral o rodinu. Na veřejnosti působil důvěryhodně a pro jeho usměvavou tvář mu přátelé a známí říkali Milísek," popisuje ho na svém webu bývalý kriminalista Miloslav Jedlička.

S nápadem zbavovat se těl v sudech pak údajně přišel Vladimír Kuna. V "konzervárně", jak nazýval svůj sklep, gang některé z obětí do sudů ukládal.

V sudu skončila i matka člena gangu

První obětí orlického gangu se stal podnikatel Aleš Katovský, kterému Kopáč dělal bodyguarda. Gang Katovského pod záminkou výhodné směny peněz vylákal na schůzku do Prahy. Černý jej pak po cestě střelil v autě do hlavy.

Těla se zbavili v Orlické přehradě. Stejně jako další oběti jej shodili ze Žďákovského mostu. První oběti se ještě nezbavovali v sudu, ale tělo pouze zabalili do pletiva. Vraždou si přišli na 800 tisíc korun.

Později se auto oběti snažil prodat český sériový vrah Ivan Roubal. S pěti vraždami ale neměl nic společného. Gangu nicméně údajně sehnal louh, kterým orličtí gangsteři své pozdější oběti v sudech zalévali.

Jugoslávce Leorenta Lipoveciho pak gang vylákal ke Kopáčovi do sklepa pod záminkou koupě zbraní. "Ludvík Černý jej zezadu střelil do hlavy. Nad ležícím Lipovecim a před překvapeným Kopáčem a Kunou vyskočil, zakmital nohama a prohlásil: 'To jsem ale čtverák' a ofoukl hlaveň své pistole," popisuje Jedlička. Lipoveci skončil v sudu, který gang shodil do přehrady. Na jeho vraždě přitom zločinci vydělali jen pár desítek tisíc korun.

Další z obětí byla Kunova matka. Její syn totiž chtěl peníze z dědictví. Zabila ji bomba v balíčku, který jí zaslal Černý. Žena po výbuchu skončila v nemocnici, kde po pěti dnech podlehla způsobeným zraněním.

Starožitníkovi Vlastimilu Hodrovi pak gang ukradl zlaté pečeti. Černý jej předtím střelil do týla. Tělo skončilo u Kuny ve sklepě. Aby se vešlo do sudu, uřezali mu nohy. Sud pak putoval rovněž do přehrady.

Matka Vladimíra Kuny ovšem nebyla jedinou obětí spřízněnou s vrahy. Gang zavraždil i Jaroslava Meiera, švagra Karla Kopáče. Napomohla jim k tomu i jeho manželka Irena Meierová. Kopáč totiž sháněl peníze na provoz erotického klubu. Meiera poprosil, zda by neručil za půjčku svým domem. Ten to odmítl, ale jeho žena byla pro - nabídka zněla, že pokud gang jejího manžela zabije, ona domem ručit bude. O plánu měl vědět i její údajný milenec Petr Chodounský. Meiera nakonec samopalem škorpion zastřelil Černý.

Černý kromě pěti vražd, které spáchal v rámci gangu, zabil i kosovského Albánce Afrima Kryezia. Vraždu si u něj objednali jugoslávští překupníci drog. I jeho Černý zastřelil samopalem. Jelikož šlo o sólovou akci Černého, Kryezi se mezi oběti gangu nepočítá.

Právě Černý pak kriminalisty přivedl skupině na stopu. Svým známým se vraždami chlubil a informace nakonec doputovaly až k uším policistů. Zásadní byl poznatek, že se mrtví mají nacházet na dně "přehrady".

Vyšetřování trvalo dva roky. Kriminalisté nejprve pátrali na Slapech, pak se zaměřili na Orlík, kde těla začátkem července roku 1995 skutečně našli. Tehdy také vše uniklo do médií, ze kterých se o nálezu dozvěděl i Kopáč a pokusil se spáchat sebevraždu. Nakonec to byl právě on, kdo s vyšetřovateli mluvil a pomohl usvědčit zbytek gangu.

Ludvík Černý byl odsouzen na doživotí, Vladimír Kuna na 25 let. Karel Kopáč vyfasoval 21 let, Petr Chodounský 14 let za podvody a Irena Meierová 12 let za objednanou vraždu. Jediným, kdo dodnes zůstává ve vězení, je vykonavatel vražd Černý. Invalida Kopáč za mřížemi spáchal sebevraždu.