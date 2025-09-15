Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Osada Jedlina bývala německou vesnicí v pohraničí Plzeňského kraje, která kvůli výstavbě pohraničního pásma po druhé světové válce zanikla. Poblíž někdejší vesnice se loni v říjnu udála vražda, kvůli které skončil 75letý bývalý pohraničník, operativec Státní bezpečnosti a člen hnutí ANO Jiří Chmelarčík ve vězení. Čepelí ukrytou ve vycházkové holi zde probodl a zavraždil šestapadesátiletého muže.
Spor začal z nicotného důvodu. Oběť se svým autem zastavila na úzké silnici poblíž osady, aby se mohl řidič vystřídat se spolujezdcem. To se ale nelíbilo Chmelarčíkovi, kterému auto zablokovalo cestu. I když mohl stojící vůz objet, prostoru měl na to dost, druhý řidič mu nakonec uhnul. Vrahovi to ale nestačilo a začala hádka.
Chmelarčík měl v tu chvíli u sebe hůl se skrytou čepelí. "Nejednalo se o nějaký kapesní nožík, ale o velmi nebezpečnou a zákeřně skrytou zbraň," okomentovala nástroj předsedkyně senátu Helena Przybylová u prvního ze soudů, který muže poslal na dvanáct let do vězení. Svou oběť Chmelarčík čepelí bodl. A to přímo před jeho partnerkou.
Bizarní důvod k vraždě
"Poškozený tam jel venčit psa, uhnul, protože dle obžalovaného tam neměl být a špatně parkoval. To je z náhledu soudu bizarní, až naprosto absurdní příčinou vzniku konfliktu," uvedla dále Przybylová. Útočník své oběti zasadil ránu oboustranným ostřím o šířce dva centimetry. Čepel probodla plíci a aortu a způsobila zhruba 30 centimetrů hlubokou ránu až k páteři. Muž na místě vykrvácel.
Chmelarčík se přitom hájil tím, že mu oběť na čepel "naběhla". To ale vyvrátil soudní znalec. Vrah po činu z místa odjel. Když na něj partnerka umírajícího volala, že jej zabil, měl prý pouze odpovědět, že si to zasloužil.
"Věděl, že může způsobit smrt. Byl příčetný a žádná okolnost jeho příčetnost nesnižovala," uvedla soudkyně první instance.
Proti trestu se Chmelarčík odvolal, což měl v úterý řešit Vrchní soud v Praze. Nakonec jej ale řešit nebude. Odvolání totiž podal opožděně. Jak pro Aktuálně.cz potvrdila mluvčí soudu Eliška Duchková, rozsudek je tak pravomocný.
Případ nyní zamíří k Nejvyššímu soudu v Brně. V Praze se pak soud bude zabývat pouze druhou větví případu. Chmelarčík měl z nařízení soudu partnerce zavražděného zaplatit 950 tisíc korun, ta se ale proti výši odškodnění odvolala.
Převlékání kabátů
Chmelarčík před vraždou působil jako komunální politik. Jak popsal server Seznam Zprávy, v Chebu byl muž v politice aktivní už od devadesátých let, kdy působil jako zastupitel za KSČM. Pět let před vraždou vstoupil do hnutí ANO. Kabát ale "převlékl" vícekrát, v průběhu let kandidoval i za ČSSD, Stranu práv občanů - Zemanovce, Rozumné či Blok proti islamizaci.
Před rokem 89 působil Chmelarčík podle serveru u StB. Na starosti měl mimo jiné sepsání zprávy o výtvarníkovi Milanu Knížákovi. "Knížák má sklony k anarchismu, stýká se s narkomany (…) Má též mnoho známých v zahraničí mezi čs. emigranty i mezi příslušníky hnutí hippies," uvádí.
Nasazen měl být například i na Amnesty International, na spoluzakladatele divadla Semafor a redaktora Svobodné Evropy Jiřího Plannera nebo na kameramana Miroslava Ondříčka a jeho manželku. Chmelarčík po letech z StB odešel a začal pracovat jako pohraničník. Po revoluci se pak prezentoval jako "soukromý zemědělec a právník".