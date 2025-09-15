Domácí

Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

před 1 hodinou
Začínal u totalitní Státní bezpečnosti. Poté pracoval jako pohraničník. Po revoluci vstoupil do politiky. Nejdříve působil u komunistů, prošel ale až pět různých stran, dokud neskončil v hnutí ANO. Jiří Chmelarčík od soudu nedávno odešel s dvanáctiletým trestem za vraždu. V hádce zabil muže čepelí ukrytou v holi. Odvolání podal pozdě, rozsudek je tak pravomocný. Řešit se ale bude odškodné.
Jiří Chmelarčík na chodbě krajského soudu, 18. června 2025, Plzeň.
Jiří Chmelarčík na chodbě krajského soudu, 18. června 2025, Plzeň. | Foto: Profimedia.cz

Osada Jedlina bývala německou vesnicí v pohraničí Plzeňského kraje, která kvůli výstavbě pohraničního pásma po druhé světové válce zanikla. Poblíž někdejší vesnice se loni v říjnu udála vražda, kvůli které skončil 75letý bývalý pohraničník, operativec Státní bezpečnosti a člen hnutí ANO Jiří Chmelarčík ve vězení. Čepelí ukrytou ve vycházkové holi zde probodl a zavraždil šestapadesátiletého muže.

Spor začal z nicotného důvodu. Oběť se svým autem zastavila na úzké silnici poblíž osady, aby se mohl řidič vystřídat se spolujezdcem. To se ale nelíbilo Chmelarčíkovi, kterému auto zablokovalo cestu. I když mohl stojící vůz objet, prostoru měl na to dost, druhý řidič mu nakonec uhnul. Vrahovi to ale nestačilo a začala hádka.

Chmelarčík měl v tu chvíli u sebe hůl se skrytou čepelí. "Nejednalo se o nějaký kapesní nožík, ale o velmi nebezpečnou a zákeřně skrytou zbraň," okomentovala nástroj předsedkyně senátu Helena Przybylová u prvního ze soudů, který muže poslal na dvanáct let do vězení. Svou oběť Chmelarčík čepelí bodl. A to přímo před jeho partnerkou.

Bizarní důvod k vraždě

"Poškozený tam jel venčit psa, uhnul, protože dle obžalovaného tam neměl být a špatně parkoval. To je z náhledu soudu bizarní, až naprosto absurdní příčinou vzniku konfliktu," uvedla dále Przybylová. Útočník své oběti zasadil ránu oboustranným ostřím o šířce dva centimetry. Čepel probodla plíci a aortu a způsobila zhruba 30 centimetrů hlubokou ránu až k páteři. Muž na místě vykrvácel.

Chmelarčík se přitom hájil tím, že mu oběť na čepel "naběhla". To ale vyvrátil soudní znalec. Vrah po činu z místa odjel. Když na něj partnerka umírajícího volala, že jej zabil, měl prý pouze odpovědět, že si to zasloužil.

"Věděl, že může způsobit smrt. Byl příčetný a žádná okolnost jeho příčetnost nesnižovala," uvedla soudkyně první instance.

Proti trestu se Chmelarčík odvolal, což měl v úterý řešit Vrchní soud v Praze. Nakonec jej ale řešit nebude. Odvolání totiž podal opožděně. Jak pro Aktuálně.cz potvrdila mluvčí soudu Eliška Duchková, rozsudek je tak pravomocný.

Případ nyní zamíří k Nejvyššímu soudu v Brně. V Praze se pak soud bude zabývat pouze druhou větví případu. Chmelarčík měl z nařízení soudu partnerce zavražděného zaplatit 950 tisíc korun, ta se ale proti výši odškodnění odvolala.

Převlékání kabátů

Chmelarčík před vraždou působil jako komunální politik. Jak popsal server Seznam Zprávy, v Chebu byl muž v politice aktivní už od devadesátých let, kdy působil jako zastupitel za KSČM. Pět let před vraždou vstoupil do hnutí ANO. Kabát ale "převlékl" vícekrát, v průběhu let kandidoval i za ČSSD, Stranu práv občanů - Zemanovce, Rozumné či Blok proti islamizaci. 

Před rokem 89 působil Chmelarčík podle serveru u StB. Na starosti měl mimo jiné sepsání zprávy o výtvarníkovi Milanu Knížákovi. "Knížák má sklony k anarchismu, stýká se s narkomany (…) Má též mnoho známých v zahraničí mezi čs. emigranty i mezi příslušníky hnutí hippies," uvádí.

Nasazen měl být například i na Amnesty International, na spoluzakladatele divadla Semafor a redaktora Svobodné Evropy Jiřího Plannera nebo na kameramana Miroslava Ondříčka a jeho manželku. Chmelarčík po letech z StB odešel a začal pracovat jako pohraničník. Po revoluci se pak prezentoval jako "soukromý zemědělec a právník".

