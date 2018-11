Je to poctivý úředník, je ubohé do něj kopat, zastal se Babiš nepopulárního Janečka

Debata o odchodu mocného generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka, který požádal ve čtvrtek o své odvolání, se přenesla do Poslanecké sněmovny. Poté, co opoziční poslanec Stanislav Blaha z ODS působení Janečka v rámci interpelací na premiéra Andreje Babiše kritizoval, vystoupil šéf vlády na jeho obhajobu.

Praha - Když v posledních měsících zaznělo v Poslanecké sněmovně jméno generálního ředitele Finanční správy Martina Janečky, téměř vždy se tak stalo v nepříliš lichotivých souvislostech. Opoziční poslanci totiž často kritizovali chování "finančáků" a z odpovědnosti vinili právě Janečka. Při čtvrtečních interpelacích na Andreje Babiše však zaznělo na adresu Janečka několik pochvalných vět - a to přímo z úst premiéra.

"V první řadě musím říci, že si pana Janečka vážím, je to čestný člověk," začal předseda vlády, který reagoval na interpelaci opozičního poslance Stanislava Blahy z ODS. Toho zajímalo, jestli bude Janeček, jehož označil za oblíbence Babiše, hradit škody, které podle jeho názoru Finanční správa způsobila - například kvůli zajišťovacím příkazům.

"Já si pana Janečka profesně vážím, je za ním obrovská práce, můžu mu za stát jedině poděkovat. EET je jediný digitální projekt za poslední léta, který fungoval za šest měsíců s minimálními náklady. Ty se už dávno vrátily. Zinkasovali jsme deset miliard," řekl Babiš s tím, že Janeček se významně podílel i na zavedení kontrolního hlášení a "zničení Prahy jako daňového ráje".

Pokud jde konkrétně o zajišťovací příkazy, podle Babiše šlo o dědictví předchůdců Janečka. "Pan Janeček udělal plno práce, a pokud do něj teď někteří kopou, tak je to ubohé. Je to loajální, nezávislý státní zaměstnanec, není to žádný můj oblíbenec, odchází s čistým stolem," ohradil se premiér.

Blaha později reagoval na slovní výměnu s Babišem ještě na Twitteru. "Dozvěděl jsem se, že Martin Janeček žádnou škodu neudělal, stojí za ním plno práce a ještě nám zavedl EET. Já bych dodal, že díky němu zkrachovala řada firem, stojí za ním třeba lustrování svatebčanů, a EET je fakt už jen třešnička na tomhle hodně hořkém dortu," tvrdí Blaha.

Janečka do čela Finanční správy jmenovala vláda koncem října 2014, kdy ministerstvo financí vedl nynější premiér Andrej Babiš (ANO). "O tomto svém kroku jsem uvažoval několik měsíců. Jedná se o mé osobní rozhodnutí," řekl Janeček ke svému nynějšímu odchodu.

Na místo šéfa Finanční správy bude v následujících dnech vypsáno výběrové řízení. Janečkův nástupce by měl být s ohledem na termíny dané zákonem o státní službě znám do konce roku, uvedlo ministerstvo financí. Podle některých médií je hlavním adeptem na funkci Janečkova dosavadní zástupkyně Tatjana Richterová.