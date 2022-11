Malý fotbalista okomentoval derby nevidomému. Zbořil barikádu mezi Slávií a Spartou

Díky spolupráci nadace Leontinka se slávistickou mládeží si mohlo atmosféru utkání mezi Slávií a Spartou naživo užít osm zrakově postižených fanoušků. Video z říjnového pražského derby, které zachycuje dojemnou chvíli mezi nevidomým mužem a mladým fotbalistou, který svému spolusedícímu svědomitě popisuje, co se odehrává na hřišti, dojalo sportovní nadšence.

Nadace Leontinka spolupracuje s pražskou Slávií od roku 2019 a za tu dobu zorganizovala několik společných akcí. Jednou z nich bylo i živé komentování fotbalového zápasu pražského derby, které se konalo v říjnu. Akce se účastnili mladí fotbalisté ve věku od 12 do 15 let, jejichž úkolem bylo provést zrakově postižené jedním z nejsledovanějších tuzemských sportovních klání.

"Za nápadem stojí týmový psycholog Martin Macháček, který chtěl posunout tréninky mladých fotbalistů o kus dál a zapracovat i na jejich duševním rozvoji. Pro chlapce to byla jedinečná zkušenost. Nejdříve museli nevidomé provést neznámým prostředím a po usazení na tribunu komentovat nejen samotný průběh zápasu, ale i ostatní vjemy, aby měl zrakově postižený fanoušek o dění na hřišti přehled," vysvětluje ředitelka nadace Barbara Hucková.

Mezi diváky utkání usedl i futsalista Ondřej Gottlieb, který se narodil s makulární degenerací, tedy onemocněním oční sítnice, které u něj způsobilo téměř 40procentní ztrátu zraku. "Mít možnost sedět na hlavní tribuně a ještě po boku kluků, kteří jsou fotbalu oddaní a přesně dokáží popsat, co se na poli děje, bylo něco neskutečného," líčí své dojmy z akce.

Nejsem slávista, ale klaním se

S tím, že se jednalo o výjimečný zážitek, souhlasí i třináctiletý fotbalista Jaromír Kuplera, který se objevil na videu, jež se od pondělí šíří mezi uživateli sociální sítě Twitter. "Byl to úplně jiný druh komentování, než jaký znám z televize. Musel jsem popsat každou maličkost. I když to nebylo snadné, moc jsem si to užil," vypráví.

Na záznamu sedí mladý slávista v klubové bundě vedle nevidomého fanouška a detailně mu popisuje rychle se měnící situaci před bránou Sparty. "Útočník dal vysoký centr a gólman s tím nemohl nic udělat. Střelu omylem odrazil na penaltu našemu hráči. Ten to hned trefil," líčí nadšený sportovec úspěšnou akci svého týmu.

Záběry z tribuny vzbudily pozitivní ohlasy nejen u fanoušků vítězné Slávie, ale i u příznivců jejího rivala, letenské Sparty. Ta během utkání prohrála s červeno-bílým klubem 4:0. "Jsem sice Sparťan, ale klaním se ti," vzkázal hochovi pod příspěvkem jeden z uživatelů sociální sítě. "Taky fandím Spartě, ale smekám klobouček a zatlačuji slzu. Klučina to zapáleně popisuje a pán má nejspokojenější výraz, když si to představuje," dojímá se další z nich.

Příznivé ohlasy ze strany "sparťanů" jsou podle ředitelky nadace Leontinka příjemným překvapením. "Navzdory výsledku utkání si fanoušci uvědomují, že se do situace, kdy by sami mohli potřebovat zápas od někoho popisovat, může dostat kdokoli," říká.

Mimo komentované derby se nadace v minulosti snažila šířit osvětu i organizováním zápasů ve spolupráci s Avoy Brno (tým hráčů futsalu pro nevidomé), během kterých si mohli mladí fotbalisté vyzkoušet hrát "poslepu". "Speciální tréninky mohou hráče posílit zejména v komunikaci, která je pro nevidomé zásadní. Během zápasu se totiž orientujeme zejména díky zvuku. I vedení míče je pro nás velmi intuitivní," vysvětluje futsalista Ondřej Gottlieb, který mladé slávisty trénoval.