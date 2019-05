Lesní správa Lány musí odškodnit vdovu po myslivci, kterého zabily hantaviry

Profesionální myslivec z Lesní správy Lány zemřel v roce 2016 jako první Čech na nákazu nepříliš známými hantaviry přenášenými hlodavci. Soud nyní rozhodl, že organizace, jež dosud popírala, že by muž podlehl nemoci z povolání, musí vdovu po muži odškodnit. V Česku dosud výjimečnou tragédií se zabývají i lékaři ostravského Zdravotního ústavu a vědci z Mendelovy univerzity.

Více než rok a půl trvalo líčení, ve kterém podnik, jenž je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, čelil žalobě manželky svého bývalého zaměstnance Luboše Franka Radky Frankové. Ta žádá odškodnění 240 tisíc korun za smrt muže, který v lednu 2016 zemřel na nákazu hantaviry, které přenášejí prostřednictvím svého trusu myši. Okresní soud v Rakovníku dnes rozhodl, že Radka Franková má na odškodnění i na náhradu nákladů řízení nárok.

"Žalobkyně své tvrzení prokázala, bylo jí proto vyhověno v plné míře," uvedla soudkyně Jaroslava Lajpertová po vyhlášení rozsudku. Ve prospěch žalobkyně a jejího advokáta, kteří se snažili prokázat, že manžel Frankové se nakazil v zaměstnání, vypovídala řada svědků, také myslivců. "Zejména v zimě jsem Lubošovi s krmením, které jsme nabírali do nádob a brali do auta, pomáhal. Když je krmivo volně ložené, což v neutěsněných halách s betonovou podlahou je, tak se to tam hlodavci a jejich trusem jen hemží. A myši jsou samozřejmě i v krmelcích, kam jsme dávali seno," řekl například Roman Sládek, který je myslivcem a bývalým kamarádem oběti.

Sedmačtyřicetiletý Luboš Frank dostal v polovině ledna 2016 náhle vysoké horečky, kvůli kterým šel na pohotovost. Onemocnění, které svými příznaky silně připomínalo akutní chřipku, se však prudce zhoršovalo. Během několika dnů muž, který pracoval v lesní správě jako takzvaný oborník, tedy profesionální myslivec, zemřel.

Náhlý konec oblíbeného nimroda měl v lesnické a lovecké komunitě velký ohlas. Lidé myslivci po jeho úmrtí na improvizovaném pietním místě pod sloupořadím u budovy Lesní správy Lány zapálili množství svíček. "Ti, kdo ho poznali, nikdy nezapomenou na jeho zápal, barvité vyprávění o zvěři a lovech, neobyčejné schopnosti loveckého doprovodu a dokonalé vábení celé řady druhů zvěře. Luboši, nebudeš nám chybět pouze jako kolega, ale především jako člověk s ušlechtilým srdcem," stálo na Facebooku lánské správy.

Zkušený myslivec měl na starosti zvěř na zhruba 1500 hektarech, v celé polovině lánské obory. Sledoval ji, lovil, doprovázel lovce, kteří si odstřel zvěře v oboře zaplatili. A také jelenům, další vysoké i divočákům rozvážel krmivo. Možnost kontaktu Franka s hlodavci připustil při březnovém líčení i ředitel podniku Miloš Balák. "Jestli jsou v krmelcích a na skladištích hlodavci? Samozřejmě, jsou všude, možná i tady v soudní síni, pokud bychom se podívali za tyhle lavice, takže jsou i v lánské oboře," řekl ředitel a dodal, že organizace, která jinak přímou vinu za tragédií necítí, by záležitost ráda vyřešila mimosoudně.

"Luboš byl náš kamarád, ale bohužel to nejde. Zastupuji státní organizaci a musím postupovat s péčí řádného hospodáře," uvedl v březnu muž, jehož policie v roce 2017 obvinila z manipulace zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže Klíčava, která je v oboře, za desítky milionů korun. Zda nyní podnik vdově peníze vyplatí, Balák, který se vyhlášení rozsudku neúčastnil (firmu zastupoval pouze advokát), odmítl sdělit. "Do doby, než budeme mít rozsudek v ruce v písemné podobě, se k případu nebudeme vyjadřovat," vzkázal jen po své asistentce Petře Šolcové Balák. Možnost odvolání nechtěl komentovat ani advokát žalované strany Vít Kubalec. "Záleží na klientovi," řekl pouze.

Podnik si podle Baláka po Frankově smrti od lékařů nechal vypracovat seznam opatření, jak se v případě dalšího podezření na napadení virem u svých pracovníků chovat, kam volat o pomoc. Dal také vyšetřit krev všech svých zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků. "Měli jsme tu vzorky od asi stovky lidí z Lán a u čtyř z nich jsme našli ohledně protilátek na hantaviry slabě pozitivní, hraniční hodnoty, což by znamenalo, že nákaze mohli být vystaveni. Prověřili jsme to ale ještě druhou, ověřovací metodou a ta podezření nepotvrdila. Všechny případy jsme proto uzavřeli jako negativní," uvedla lékařka Hana Zelená, která se na ostravském Zdravotním ústavu zabývá diagnostikou hantavirových infekcí.

Případem se zabývá zdravotní ústav i univerzita

V Česku dosud výjimečný případ vzbudil mezi lékaři a vědci pozornost. Kromě ostravského státního zdravotního ústavu se jím zabývají i vědci z lesnické fakulty brněnské Mendelovy univerzity. Ti vloni začali spolu s lékaři z ústavu zkoumat myši na území správy. "Kolegové z univerzity v oboře chytali hlodavce, my jejich tkáně testujeme na přítomnost hantaviru. Zatím ale není vzorků dost, odběry se budou muset opakovat. Jde nám právě o zjištění, zda se hantavirus v oboře vyskytuje, stačí najít jedno nakažené zvíře a bude jasné, že virus se tu může šířit," řekla lékařka Zelená, podle které už nákaza hantaviry v Česku zaznamenána byla.

"Jsou to ale jednotky případů ročně. Nevím však o žádném, který by končil smrtí. Nedá se však vyloučit, že na hantaviry už u nás někdo zemřel, lékaři to ale nemuseli diagnostikovat. U pana Franka se také na příčinu přišlo až po jeho smrti," vysvětlila. Mnohem častěji lékaři vážné případy, včetně úmrtí, zaznamenali v Evropě například v sousedním Německu nebo Belgii.

Samotní účastníci veřejného líčení byli kromě výpovědí před senátem uzavření. K případu se pro Aktuálně.cz odmítla vyjádřit žalobkyně Radka Franková, stejně jako její advokát Evžen Štefan. Obhajoba argumentovala zejména tím, že přenos viru na Franka nebyl jasně prokázán. "Mohl se nakazit i jinde, účastnil se i jiných honů a lovů," řekl ve své závěrečné řeči advokát Vít Kubalec.

Ten v případu zastupoval kolegyni Barboru Kloudu Jestřábovou, která měla původně lánskou správu hájit. Jestřábová je dcerou známého brněnského advokáta Jiřího Jestřába, který je spolu se svým společníkem Richardem Tománkem největším sponzorem obou prezidentských kampaní Miloše Zemana a zároveň i významným sponzorem SPOZ. Poté co Zeman v roce 2013 nastoupil do úřadu, získala Klouda Jestřábová práci v právním odboru prezidentské kanceláře, ze které ale po čase odešla a stala se samostatnou advokátkou. Kromě sporu s Radkou Frankovou Jestřábová správu zastupuje i v případě žaloby jednoho z jejích dodavatelů.