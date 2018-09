Kvůli Nočním vlkům se střetl s Foldynou, teď chce do Senátu. Ptejte se Martina Uhlíře

před 58 minutami

Bývalý zastupitel Prahy 10 za TOP 09 Martin Uhlíř kandiduje v Rokycanech do Senátu s podporou TOP 09, LES, zelených a hnutí Senátor 21. Aktivista a politik Uhlíř se dostal do povědomí kvůli kritice někdejšího šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska v kauze CASA nebo když jako zastupitel vystupoval proti záměru koalice postavit novou radnici za miliardu korun. V květnu 2018 se dostal do potyčky s místopředsedou ČSSD Jaroslavem Foldynou. Ten pak tvrdil, že mu chtěl při pietní akci ruské nacionalistické skupiny Noční vlci "dát jazyk", protože si myslel, že je gay. Uhlíř tvrdí, že by se v Senátu snažil zasypávat příkopy ve společnosti. Na dotazy čtenářů Aktuálně.cz bude odpovídat v pátek od 11 hodin.

Rozhovor s Martinem Uhlířem. Martin Uhlíř bude na dotazy odpovídat v pátek od 11 hodin. Položené otázky ? Mourek - Dnes 18:00 Pane Uhlíři, pokud jsem viděl, v rámci Vašeho „střetu" s p. Foldynou jste nejdříve pobíhal v jeho blízkosti a vykřikoval několik svých naučených hesel. Poté jste přistoupil až těsně k němu a snažil se mu je vmést do tváře doufajíc, že Foldynovi ujedou nervy a jednu Vám natáhne. Nebylo to z Vaší strany spíše divadlo (ve Vašem případu docela nepovedené – jelikož Vás následně zadržela policie) ve snaze o zviditelnění se? ? David - Dnes 17:48 Jste asi jeden z mála, kdo ruské (a srbské) nebezpečí dokáže vidět. Pokud dají Rusové zelenou Srbsku, aby si anektovalo polovinu Bosny, může to podle Vás destabilizovat celou východní Evropu? A jak moc je takový scénář reálný? ? Libor - Dnes 17:45 Dobrý den, proč si myslíte, že by vás lidi měli volit? To že jste si dal jazyk s p. Foldynou mi jako kvalifikace na senát, který je zbytečný připadá trochu málo.