Kvíz: Volby, Zemanova milost nebo kauza Dozimetr. Pamatujete si události roku 2022?

Vojenský soud v Barmě v pátek uložil opoziční vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij dalších sedm let vězení za korupci. Celkově si nositelka Nobelovy ceny za mír musí ve vězení odpykat 33 let, píše agentura AFP. Su Ťij čelí obvinění poté, co armáda v loňském roce uskutečnila v zemi puč. Již dříve zástupci političky uvedli, že považují soudy za politicky motivované.

Vojenský soud znal Su Ťij vinnou v pěti případech obžaloby z korupce, uvedli nejmenované zdroje zahraničním agenturám. Su Ťij soudí vojenské tribunály v neveřejných řízeních, o kterých nesmí mluvit na veřejnosti ani její advokáti. Od vojenského převratu z února loňského roku v zemi neplatí zásady právního státu a podle kritiků je rozhodování soudů motivované politicky.

V předchozích procesech z korupce a dalších trestných činů soudy uložily Su Ťij 26 let roků vězení.

Podle pozorovatelů a podporovatelů opoziční političky jsou soudy s ní snahou vojenské junty ospravedlnit své násilné převzetí moci v únoru loňského roku.