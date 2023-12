"Něco říct je naše povinnost." České osobnosti zhodnotily stav společnosti a politiky

"Když se může vyjadřovat pokladní v Tescu, proč bych nemohla já? Jestli namítnete, že ona není tak známá a já ano, tak to může být kontraproduktivní,“ říká herečka Eva Holubová, které vadí, že představitelé české kultury jsou často kritizováni za to, když se vyjádří k dění ve společnosti nebo politice. Nejen ona letos navštívila Spotlight Aktuálně.cz Podívejte se na sestřih hvězdných hostů pořadu.

"Já mám pocit, že všeho je moc. Nás je moc a ten vývoj kvantity lidstva je prostě strmý. Naše lidská povaha, ta dušička, si nestíhá uvědomovat, co všechno to přináší, že nás je tolik," myslí si zpěvák Vojtěch Dyk, podle kterého ale záleží především na tom, kdo společnost vede.

Herečka Daniela Kolářová v jednom z dílů Spotlightu hodnotí, že ji z některých politických výroků obchází hrůza. Vadí jí také, že se dostatek pozornosti neobrací na vzdělání a kulturu, které jsou podle ní základem kultivované společnosti.

Moderátor Libor Bouček a režisér Miroslav Krobot vidí jako největší problém hlavně to, jak je dnešní společnost náchylná k dezinformacím. Šíři se řada výroků, které nejsou snadno ověřitelné a za tím, že vznikají a my jim podléháme, podle nich často stojí obyčejná "lidská blbost". "A některé hlouposti, které člověk dříve toleroval, teď vylézají na povrch. A to člověka opravdu trápí a dovede naštvat," dodává Krobot.

A za co by se rozhodně nemělo přestat bojovat? Podle herců Vojtěcha Kotka a Jiřího Mádla jsou to demokratické hodnoty, bez kterých žádné společenské ani politické debaty nemohou existovat. "Ať už jde o ekologii nebo práva LGBT, uvědomujeme si, že za ně jde dál bojovat jenom ve svobodě. Tedy jen když udržíme to základní - hodnotově nastavenou společnost. Ve chvíli, kdy by se nám bortily tyto úplné základy, tak bychom vyšli do ulic," dodává Mádl.

Celý sestřih si můžete pustit v úvodním videu.