Cibulková o předsudcích i tabu, která otevřela. "Přece se za to nebudu stydět"

"Dlouhá léta jsem se domnívala, že lze s předsudky bojovat, ale nelze. Lze s nimi jen počítat, ale to neznamená, že se s nimi máme smířit. Myslím, že to je velké zlo," říká herečka a dabérka Vilma Cibulková ve Spotlightu. Tím, že i ona má předsudky, překvapí občas i sama sebe a v rozhovoru hovoří také o tom, že jim osobně čelila. "Ale přijala jsem se taková, jaká jsem," vysvětluje.

Patří mezi výrazné osobnosti nejen v divadle a filmu, ale i na rozhlasových vlnách. Za své role získala Vilma Cibulková Českého lva, dvě Thálie, za dabing cenu Františka Filipovského a stala se opakovaně i Neviditelnou herečkou roku. Rozhlasový mikrofon jí prý učaroval, a když načítá audioknihy, celému procesu dává až výjimečnou péči.

"Pro mě je to dost dlouhý proces. Samozřejmě že se seznámím nejen s románem, který mám načíst, ale i s jeho autorem a jeho jinými díly," vysvětluje herečka, podle které je dabing opravdu "mravenčí" práce.

Cibulková v rozhovoru přiznává, že si při natáčení potrpí na jednu specifickou věc a nejraději by ji prý udělala i ve studiu Spotlightu. "Víte, čeho jsem zalitovala, jak jsme sem rychle vběhli? Že jsem neměla čas se zout," upřesňuje herečka, která podle svých slov nejraději natáčí bez bot nebo v přezůvkách, a dokonce si to prosadila i v mnohých divadelních hrách. "Proč se zouvám? Je to velmi prozaické - je to kontakt se zemí. Mně se tak lépe myslí," vysvětluje.

Herečka v rozhovoru přiznává, že dnes už nerada hovoří o své minulosti spojené se závislostí na alkoholu. O svých zkušenostech se prý rozhodla mluvit v době, kdy bylo tohle téma velkým tabu, a štve ji, že i v současnosti je opředeno předsudky. "Svoje dějiny ale přece nebudu převracet anebo se za ně stydět. Všechno, co mě v životě potkalo, bylo z 99 procent tak pozitivní, že bych to dokázala podělit třeba mezi čtyři životy. A je velmi zdravé se přijmout taková, jaká jsem," hodnotí svoji životní cestu Cibulková.

