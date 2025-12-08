Krvavý útok na brněnské ulici. Muž pobodal svou známou, ta zemřela

Policie o vyšetřování tragického incidentu informovala na sociální síti X. Ulice byla těsně před polednem ještě uzavřená, městská hromadná doprava jí ale už může projíždět.
"Podle prvotních informací se obě strany konfliktu znaly, přičemž napadení vyvrcholilo na ulici. Žádné další nebezpečí nehrozí. Ulice je zatím stále uzavřena, tramvaj jí ale už může projíždět. Jen nezastavuje na zastávce Mostecká, ale projede ji," řekl Chaloupka. Čin se stal totiž v oblasti zastávky, není tedy podle něj žádoucí, aby tam vystupovali či nastupovali lidé.
Záchranáři vyslali k události několik prostředků. "Dnes dopoledne jsme zasahovali na Mostecké ulici, operační středisko vyslalo lékařský tým, záchranářskou posádku a inspektora provozu. Navázali jsme na resuscitaci ženy, kterou začali provádět policisté. Přes veškerou snahu zdravotníků se bohužel nepodařilo obnovit její životní funkce, podlehla vážným zraněním," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Doplnila, že záchranáři na místě ošetřili ještě jednu pacientku, a to pro akutní stresovou reakci. "Následně jsme ji k další péči převezli do nemocnice," uvedla mluvčí.
Ulicí jezdí tramvaj číslo 4, která musela odklonem. Linka jela podle webu dopravního podniku z centra jen po zastávku Tkalcovská a dále odklonem do zastávky Jugoslávská, kde byl přestup na autobus náhradní dopravy směr Babická. Zdržení bylo asi 15 minut.